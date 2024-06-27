شنو تنتظر استعلم الآن.. رابط استعلام نتائج الثانوية العامة 2024 الدور الأول بالرقم المدني في عموم الكويت

الكثير من طلاب الثانوية العامة في الكويت ينتظرون بفارغ الصبر معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة وتعتبر تلك المرحلة من أهم المراحل التعليمية الحاسمة، حيث أوضحت وزارة التعليم الكويتية أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة سيتم عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية كما أشارت إلى أن النتائج ستكون متاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2024

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة أصبح بإمكان كافة طلاب شهادة الثانوية العامة الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص وزارة التربية في الكويت.

بعد ذلك اضغط على نتائج الشهادة الثانوية العامة الدور الأول.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل الرقم المدني والاسم والرقم التسلسلي.

اضغط على كلمة استعلام أو بحث.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة النهائية بالدرجات ونسبة النجاح.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر تطبيق سهل

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية من خلال تطبيق سهل، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بتحميل تطبيق سهل.

ثم اضغط على الخدمات الامتحانية.

اختر نتائج الثانوية العامة الدور الأول.

بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك النتيجة.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2024

حتى الآن لم تعلن الوزارة عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الدور الأول في الكويت وأكدت وزارة التعليم أنه عقب اعتماد النتيجة رسمياً سيتم رفعها عبر موقع الوزارة الإلكتروني، كما حثت الطلاب على أهمية متابعة موقع الوزارة الرسمي بصورة مستمرة لمعرفة أهم الأخبار الخاصة بالنتيجة.