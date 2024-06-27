results.mlazemna.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 الكرخ الأولى وبيسان وخطوات الاستعلام عبر موقع نتائجنا

يس خالد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
results.mlazemna.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 الكرخ الأولى وبيسان وخطوات الاستعلام عبر موقع نتائجنا
نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

حالة من الترقب والانتظار يعيش فيها الألف من الطلاب حول موعد نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، لذلك تتزايد عمليات البحث على جوجل وعلى مواقع التواصل، مضى أكثر من ثلاثة أسابيع على انتهاء امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول بجميع محافظات العراق، ولكن هناك أسباب لتأخر ظهور النتيجة وهي فترة إجازة عيد الأضحى التي وصلت نحو 9 أيام متتالية، وتلك الفترة توقف فريق التصحيح لحين انتهاء العطلة، وبعد الانتهاء من الإجازة عادات أعمال التصحيح مجدداً وتتم الآن بمنتهى الشفافية والدقة، ترقبوا معنا لمعرفة نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب في استخراج النتائج، ومن أهم المواقع التي توفر نتائج الطلاب فور ظهورها موقع نتائجنا وهو من أهم المواقع الإلكترونية، كما كشفت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية بأن نتائج الثالث المتوسط يتم الإعلان عنها مع حلول الأسبوع المقبل الأول من يوليو 2024، وهذا لأن عملية التصحيح ورصد الدرجات مازالت مستمرة ولكن تنتهي خلال هذا الأسبوع، وهناك أخبار سارة بأن نسب نجاح الطلاب ترتفع عن العام الدراسي الماضي نحو 5% ويرتفع عدد الطلاب الأوائل هذا العام نظراً لالتزام الطلاب وتحسن الأوضاع.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024
نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الكرخ الأولى وبيسان

نوضح لحضراتكم الخطوات الكاملة لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول محافظة الكرخ الأولى وبيسان نظراً لكثرة البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور وكل ما عليكم اتباع ما يلي:

  1. أولاً التوجه بالدخول عبر موقع نتائجنا.
  2. ثم حدد نتائج الثالث المتوسط الدور الاول.
  3. اختر المحافظات.
  4. النقر على كلمة تنزيل.
  5. تسجيل الرقم الامتحاني.
  6. ثم تأكيد تنزيل PDF بالنقر على عرض.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
يس خالد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
احصل على 5000 جوهرة بثواني|.. خطوات شحن جواهر فرى فاير مجانا 2024 من رابط رسمي
إنضم لقناتنا على واتساب