هتاخد كل احتياجاتك ربنا كريم.. إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024 وزارة التموين تحسم الجدل

ضمن الأسئلة الشائعة بين الناس في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعية إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024، لن ينتظر المواطنين من الفئة المتعففة إلى لاحتياجاتهم الأساسية التي يحصلون عليها من المقررات التموينية كل شهر، لذلك يتسلط الضوء حول إضافة 100 جنيه مع حلول شهر يوليو المقبل، كما يتساءل البعض بأن هناك تعويض من الحكومة عما يحدث من زيادة في الأسعار وارتفاع سعر الخبز المدعم مع بداية شهر يونيو الجاري 2024 20 قرش بدلاً من 5 قروش، يعاني الكثير من المواطنين من غلاء المعيشة وعدم قدرتهم على تلبية ما يريدونه، اليوم ننشر لكم عبر التقرير التالي إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024.

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024

منظومة التموين الجديدة أصبحت أكثر تطوراً وهذا ما جعلها تكشف أكبر عدد من الفئات الغير مستحقة للدعم وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستخراج نحو 20 مليون شخص من المنظومة التموين، وهذا لأن هناك فئات أكثر استخقاقاً للدعم تبذل الحكومة أقصى الجهد كي يكون لهم حق في التسجيل والاستفادة من الدعم التمويني والخبز، والجدير بالذكر أن وزارة التموين صرحت أكثر من مرة في إحدى اللقاء التلفزيونية وعبر الصفحة الرسمية أن لا صحة لم تقوم بعض الصفحات بنشره عن زيادة جديدة بل مجرد شائعات وعندما يكون هناك زيادة يتم إصدار قرارات رسمية بذلك.

قائمة أسعار السلع التموينية شهر يوليو 2024