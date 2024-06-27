شاومينج بيغشش.. تسريب امتحان التاريخ ثانوية عامة 2024 الشعبة الأدبية

تسريب امتحان التاريخ ثانوية عامة 2024، ضمن عملية البحث الرائجة خلال هذه الفترة هي تسريبات امتحانات الثانوية العامة، ومع كل مادة يؤديها الطلاب ترتفع عمليات البحث أكثر وأكثر من أجل معرفة التسريبات لتلك المادة كي يحققون فيها أعلى درجات النجاح، منذ عدة سنوات ماضية انتشرت بعض الصفحات على فيس بوك وبعض القنوات على تليجرام تقوم بنشر مجموعة كبيرة من الأسئلة على أنها من الامتحانات التي يؤديها الطلاب، وكان أغلب الطلاب يعتمدون عليها بشكل كبير،

ولكن مع تغيير المنظومة التعليمية الجديدة أصبحت الامتحانات يتم وضعها بسرية تامة ولن تسمح الوزارة لأي مصدر خارجي الإطلاع عليها منعاً لحدوث أي تسريبات حتى لو سؤال واحد، وعلى الرغم من نفس التعليم هذه الأخبار إلا أن الطلاب تهتم بمعرفة حقيقة تسريب امتحان التاريخ ثانوية عامة 2024 وهذا ما نوضحه بمنتهى الدقة عبر التقرير التالي من المقال ابقوا معنا.

تسريب امتحان التاريخ ثانوية عامة 2024

تداولت أنباء كثيرة حول تسريب امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة للعامة الدراسي 2024، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم بنفي ما يتم تداوله على الفور حرصاً على مستقبل الطلاب وعدم ضياع الوقت منهم في البحث عنه مصادر أشياء غير سليمة، حيث تهدف صفحات شاومينج مما تفعله جلب المتابعين وكثرة الزيارات ولكنها لا تحمل أي تسريبات من الامتحانات،ولن يطلع الطالب على أسئلة الأمتحان إلا داخل لجنة الامتحانات في الموعد المحدد لمادة التاريخ.

موعد امتحانات التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024 شعبة أدبي

ادى طلاب الثانوية العامة خلال الأيام الماضية مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024، مما أدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو، وينتظر الطلاب بفارغ من الصبر أداء امتحان التاريخ وتلك المادة هي الثالثة في المواد الأساسية لطلاب الشعبة الأدبية، والتي تعقد يوم السبت المقبل الموافق 29 من يونيو 2024 وتصل المدة الزمنية للإجابة 3 ساعات فقط من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.