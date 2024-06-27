يا ترى ظهرت ولا لسه؟.. استعلم عن نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024 عبر موقع نتائجنا بشكل إلكتروني 

كثر البحث بشكل كبير في الأيام الأخيرة عن نتائج الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول في العراق 2024، وقد بدأت بالفعل إجراءات الاستعداد لظهور النتيجة في جميع المحافظات العراقية مما أدى إلى زيادة التساؤلات وفضول الطلاب والأهالى بخصوص النتيجة وهل هي ظهرت أم لا ومتى سوف تظهر وكيفية الاستعلام عنها؟ كل هذه التساؤلات سوف نوضح إجاباتها خلال السطور التالية.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول 2024

يسعى الكثير من الطلاب وراء نتائج الصف الثالث المتوسط مترقبين موعد ظهورها بفارغ الصبر، وخاصة مع قرب موعد ظهورها لأنهم يرغبون في الاطمئنان على أنهم قد اجتازوا هذه المرحلة الهامة بنجاح بعدما ما بذلوه طوال العام من مجهود كبير من أجل دخول اختبارات هذه المرحلة والخروج منها بأعلى الدرجات والتفوق الذي يطمحون فيه والانتقال إلى المرحلة التالية بنجاح.

ومن الجدير بالذكر أن اختبارات مرحلة الثالث متوسط هذا العام كانت متباينة الصعوبة بشكل كبير بين السهل والصعب والمتوسط وهذا طبعا من وجهة نظر الطلاب لكي تناسب جميع مستويات الطلاب المختلفة، وقد بينت الوزارة التعليمية بشكل واضح عدم ظلم أي طالب سواء في وضع الاختبارات المناسبة، وأيضا تحري الدقة العالية أثناء عملية تدقيق وتصحيح الاختبارات ووضع الدرجات وهذا ما يوضح سبب تأخر ظهور النتيجة ولكن من المتوقع أن تظهر خلال الساعة القادمة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية للطلاب إمكانية الحصول على النتائج بكل سهولة وهم في منازلهم وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي أو موقع نتائجنا، عبر الخطوات التالية: