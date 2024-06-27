بعد الارتفاع كم سجل سعر صرف الدولار اليوم في العراق البنك المركزي والبورصات العراقية

شهد اليوم في العراق ارتفاع في سعر صرف الدولار اليوم في العراق، كما ان تم التصريح بالعديد من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للتقليل من الفجوة بين سعر الدولار في البنك والأسواق، ومن المتوقع مع استمرار إجراءات البنك المركزي، بما في ذلك تشديده على تحويل الدولار للمستحقين فقط، أن يتراجع سعر الصرف في السوق غير الرسمية ويستقر عند مستوى حوالي 140 ألف دينار خلال الأسابيع القليلة القادمة، ونبين لكم عبر هذا التقرير تفاصيل سعر الدولار مقابل الدينار في البنوك والسوق.

سعر صرف الدولار اليوم في العراق

شهد اليوم الخميس 27 يونيو 2024 سعر 100 دولار أمريكي في البنك المركزي العراقي استقرار، حيث سجل سعر الصرف اليوم للدينار مقابل الدولار التالي:

المبلغ بالدولار الأمريكي المبلغ بالدينار العراقي 1 1,310.29 2 2,620.58 4 5,241.16 5 6,551.45 10 13,102.90 20 26,205.80 25 32,757.25 50 65,514.50 100 131,029.00 200 262,058.00 250 327,572.50 500 655,145.00 1000 1,310,290.00 2000 2,620,580.00 2,500 3,275,725.00 5,000 6,551,450.00 10,000 13,102,900.00 20,000 26,205,800.00 25,000 32,757,250.00

هذه المعلومات المحدّثة تعكس الوضع الحالي لسعر صرف الدولار في العراق اليوم 27 يونيو 2024.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء

تم نشر قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصات العراق الرئيسية اليوم، حيث سجل سعر الدولار مقابل الدينار اليوم الأسعار التالية:

المدينة سعر البيع بغداد/ الكفاح 147,350 بغداد/ الحارثية 147,350 أربيل 147,150 البصرة 147,200 النجف 147,300 الموصل 147,250 كركوك 147,200 السليمانية 147,100 دهوك 147,100

هذه الأسعار تعبر عن العرض الحالي للدولار مقابل الدينار في السوق العراقية، حيث تظهر اختلاف الأسعار بين البورصات في العراق، وبين البورصات والبنك المركزي العراقي.

كما يتوقع بعض الخبراء أن ينخفض سعر الدولار ويستقر عند مستوى 140 ألف دينار خلال الأسابيع القادمة، هذا التطور يعد خطوة إيجابية نحو استقرار العملة في العراق وتعزيز الثقة في الاقتصاد العراقي.