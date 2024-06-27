بعد الارتفاع كم سجل سعر صرف الدولار اليوم في العراق البنك المركزي والبورصات العراقية

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
بعد الارتفاع كم سجل سعر صرف الدولار اليوم في العراق البنك المركزي والبورصات العراقية
سعر صرف الدولار اليوم في العراق

شهد اليوم في العراق ارتفاع في سعر صرف الدولار اليوم في العراق، كما ان تم التصريح بالعديد من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للتقليل من الفجوة بين سعر الدولار في البنك والأسواق، ومن المتوقع مع استمرار إجراءات البنك المركزي، بما في ذلك تشديده على تحويل الدولار للمستحقين فقط، أن يتراجع سعر الصرف في السوق غير الرسمية ويستقر عند مستوى حوالي 140 ألف دينار خلال الأسابيع القليلة القادمة، ونبين لكم عبر هذا التقرير تفاصيل سعر الدولار مقابل الدينار في البنوك والسوق.

سعر صرف الدولار اليوم في العراق

شهد اليوم  الخميس 27 يونيو 2024 سعر 100 دولار أمريكي في البنك المركزي العراقي استقرار، حيث سجل سعر الصرف اليوم للدينار مقابل الدولار التالي:

المبلغ بالدولار الأمريكيالمبلغ بالدينار العراقي
11,310.29
22,620.58
45,241.16
56,551.45
1013,102.90
2026,205.80
2532,757.25
5065,514.50
100131,029.00
200262,058.00
250327,572.50
500655,145.00
10001,310,290.00
20002,620,580.00
2,5003,275,725.00
5,0006,551,450.00
10,00013,102,900.00
20,00026,205,800.00
25,00032,757,250.00

هذه المعلومات المحدّثة تعكس الوضع الحالي لسعر صرف الدولار في العراق اليوم 27 يونيو 2024.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء

تم نشر قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصات العراق الرئيسية اليوم، حيث سجل سعر الدولار مقابل الدينار اليوم الأسعار التالية:

المدينةسعر البيع
بغداد/ الكفاح147,350
بغداد/ الحارثية147,350
أربيل147,150
البصرة147,200
النجف147,300
الموصل147,250
كركوك147,200
السليمانية147,100
دهوك147,100

هذه الأسعار تعبر عن العرض الحالي للدولار مقابل الدينار في السوق العراقية، حيث تظهر اختلاف الأسعار بين البورصات في العراق، وبين البورصات والبنك المركزي العراقي.

كما يتوقع بعض الخبراء أن ينخفض سعر الدولار ويستقر عند مستوى 140 ألف دينار خلال الأسابيع القادمة، هذا التطور يعد خطوة إيجابية نحو استقرار العملة في العراق وتعزيز الثقة في الاقتصاد العراقي.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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