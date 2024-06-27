رسميا.. اعرف موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 وطريقة الاستعلام عنها 

بعد أن انتهى الطلاب من أداء اختبارات المرحلة الإعدادية وقرب موعد ظهور النتيجة، أصبح الطلاب وأولياء الأمور مترقبين موعد ظهور النتيجة وكثر البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا، وذلك من أجل رغبتهم في الاطلاع على النتائج بسرعة بمجرد ظهورها، وفي السطور التالية نتعرف على تفاصيل ظهور نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات استمر الطلاب في الانتظار حتى إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الليبية من قبل وزارة التربية والتعليم ومعرفة نتائجهم، ورغم انتهاء الدور الأول من الامتحانات الشهر الماضي، إلا أن النتائج لم يتم اعتمادها بعد، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية التي أشرفت على الامتحانات لم تتلق أي شكوى من الطلاب.

نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أنه سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية والحصول عليها بأرقام الجلوس للطلاب عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية، عبر هذه الخطوات:

أولًا عليك زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الليبية.

بعد ذلك، حدد اختيار منظومة الامتحانات.

وبعد ذلك تقوم بتحديد نتائج الشهادة الإعدادية 2024.

ثم أدخل رقم الجلوس أو رقم القيد.

ثم اضغط على زر عرض النتائج.

موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

تنتشر الأسئلة المتعلقة بموعد نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 في جميع محافظات ليبيا، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن موعد نشر الشهادة الإعدادية الليبية 2024 وقالت إن النتائج لن يتم إعلانها إلا بعد الانتهاء من عملية تصحيح ورصد درجات الطلاب في جميع المدارس في كل محافظة، وبمجرد إعلان كل محافظة النتائج النهائية، سيتمكن الطلاب من التحقق من نتائجهم على موقع وزارة التربية والتعليم باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب.