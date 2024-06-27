“هتبقى محترف في ثانية”.. حسابات ببجي مجانا مع كلمة السر PUBG Mobile سارع للحصول عليها

يرغب جميع اللاعبين في امتلاك حسابات ببجي مجانا مع كلمة السر، حيث توفر لهم تلك الحسابات العديد من المميزات التي من ضمنها شدات ببجي الشهيرة، والتي تشتهر بالموارد والعناصر التي توفرها إلى اللاعبين، وتعد لعبه ببجي هي من ضمن الألعاب الإلكترونية الشهيرة حول العالم، والتي يستخدمها العديد من اللاعبين من جنسيات مختلفة، وعند بدء مباراة داخل ببجي من المتوقع أن يكون ضمن فريقك لاعبين من دول أخرى.

أسهل طريقة لامتلاك حسابات ببجي مجانا

يمكن أن تحصل على العديد من حسابات ببجي مجانا مع كلمة السر، لكن يتطلب منك تنفيذ تعليمات هامة، تلك التعليمات سنوضحها لكم بشكل تفصيلي وهي كالآتي:

أولا انتقل إلى الرابط الخاص بالحساب المجاني داخل ببجي.

بعد ذلك يظهر إليك الكثير من الحسابات المختلفة، عليك بالضغط على الحساب الذي يناسبك.

ثم بعد ذلك قم بتظليل البريد الإلكتروني ثم قم بنسخ كلمة السر.

بعد ذلك قم بطباعتها في الخانات الصحيحة.

عند التمكن من الدخول إلى اللعبة سيتم تقديم إليك حوالي 800 UC.

بمساعدة الهدايا التي تم الحصول عليها سيتم امتلاك ملابس جديدة بالإضافة إلى أسلحة وعناصر أخرى فريدة من نوعها.

سيتمكن اللاعب من امتلاك الكثير من القطع الفضية التي تصل إلى 2000 قطعة.

عيوب حسابات ببجي المجانية مع كلمة السر

تعد الحسابات التي يرغب اللاعبين في امتلاكها والتي تتوفر بها كلمات سر، لديها بعض العيوب التي قد يتعرض اللاعبين إليها، وتلك العيوب قد تم التحذير منها بواسطة الشركة المطورة، حيث من أبرز العيوب هي تعرض اللاعبين إلى التهكير أو اختراق الحساب الشخصي لهم، ومن ضمن العيوب أيضا هو تعرض الحساب إلى الإيقاف، لذا يجب على الجميع اتباع التعليمات والتدابير اللازمة حتى يتم حماية الحساب من الاختراق.