ورد الآن.. موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بالعراق وكيفية استخراج النتائج بصيغة pdf

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024، يزداد البحث حول مع ظهور نتيجه الصف الثالث المتوسط في العراق وذلك بعد تأخر ظهورها حيث كان من المتوقع ان تظهر النتائج قبل إجازة عيد الأضحى ولكن بعض العراقيل التي وقفت في عملية التصحيح والمراجعة أمام وزارة التعليم كانت سببا في تأخير ظهور نتيجة الثالث المتوسط في العراق، لذلك سوف نتعرف معا اليوم على موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط وكيفية الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها في السطور القادمة فتابعونا.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بالعراق

وفقا للبيان الأخير الذي قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عنه في الساعات الماضية فأن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول ستكون بعد ساعات قليلة.

حيث أكدت الوزارة أن اقصى موعد ظهور النتائج هو اليوم الخميس لذلك فإن الطلاب ينتظرون ظهور النتائج في الساعات القليلة القادمة وذلك بحسب الإعلان الأخير لوزارة التربية والتعليم العراقية وذلك لعموم الطلاب في العراق وسيتم إتاحتها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال موقع نتائجنا.

الحصول على نتيجة الثالث المتوسط 2024 في العراق

يمكن الحصول على نتيجة الثالث المتوسط 2024 عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية عبر الخطوات التالية: