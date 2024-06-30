هسه ظهرت.. نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بالعراق وكيفية استخراج النتائج بصيغة pdf عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، يزداد البحث حول مع ظهور نتيجه الصف الثالث المتوسط في العراق وذلك بعد تأخر ظهورها حيث كان من المتوقع ان تظهر النتائج قبل إجازة عيد الأضحى ولكن بعض العراقيل التي وقفت في عملية التصحيح والمراجعة أمام وزارة التعليم كانت سببا في تأخير ظهور نتيجة الثالث المتوسط في العراق، لذلك سوف نتعرف معا اليوم على موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط وكيفية الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها في السطور القادمة فتابعونا.

ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بالعراق

لقد ظهرت منذ وقت قليل نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول في جميع محافظات العراق حيث أصبح للطلاب الأمكانية في الحصول على كشوف الدرجات الخاصة بهم وذلك عبر الموقع الألكترونيّ للوزارة.

كما يمكن للطلاب أيضاً الحصول على النتائج عبر موقع نتائجنا وهو الموقع الالكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم في العراق ويمكن تحميل النتائج بصيغة pdf.

الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في العراق

يمكن الحصول على نتيجة الثالث المتوسط 2024 عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية عبر الخطوات التالية:

أولا على الطالب التوجه إلى موقع نتائجنا التابع الى وزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن الدخول اليه مباشرة من هنا .

ومن ثم يقوم الطالب باختيار قسم الخدمات.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

أختيار العام الدارسي 2024.

تحديد المحافظة التابع لها.

الضغط علي نتائج الثالث المتوسط.

يقوم الطالب بتحميل النتيجة الخاصة بالمحافظة بضيغة pdf.

بعد اكتمال التحميل يقوم الطالب بالبحث عن اسم المدرسة ومن ثم أسمه ليتمكن من معرفة نتيجته.

لينك مباشر نتائج الثالث متوسط 2024 pdf

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن ظهور نتائج الصف السادس الأول عبر موقعها الإلكتروني حيث أكدت الوزارة على ارتفاع نسب نجاح الطلاب هذا العام عن الأعوام السابقة ويمكن للطلاب استخراج النتائج pdf بالاسم ورقم الجلوس، يمكن للطلاب استخراج النتائج بالاسم فقط عبر كشوفات pdf من خلال الخطوات التالية: