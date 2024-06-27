استخرجها الآن.. رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 عبر موقع وزارة التربية الوطنية 

مرحلة البكالوريا في دولة المغرب تعتبر محطة أساسية وحاسمة في حياة الطالب، وذلك لأنها ما تحدد مساراته المستقبلية والمهنية وتفتح لهم أبواب كثيرة، ولهذا يتساءل الطلاب عن كيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا عند ظهورها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بالمغرب أنه سوف يتم ظهور نتائج البكالوريا 2024 الدور الأول مباشرة بعد الانتهاء من عملية تصحيح واعتماد النتيجة في أقرب وقت.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا في المغرب 2024 بالخطوات

قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالإعلان عن ظهور نتائج البكالوريا 2024 يوم أمس، وقد أتاحت للطلاب إمكانية الحصول على نتيجتهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وأيضا طباعتها واستخراجها بكل سهولة، وتأتي خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا في المغرب كالتالي:

أولًا تقوم بالتوجه الى موقع وزارة التربية الوطنية المغربية الإلكتروني الرسمي.

ثم تدخل على قسم نتائج البكالوريا 2024 من الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك تقوم بإدخال البيانات المطلوبة للحصول على نتيجتك، وهي الرقم السري ورقم التسجيل.

ثم تضغط على زر استعلام وعرض النتيجة.

وسوف تظهر لك صفحة بها تفاصيل النتيجة والدرجات.

موعد نشر لوائح الناجحين في البكالوريا في المغرب

بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن ظهور نتائج البكالوريا يوم أمس، أعلنت الوزارة أنها أيضا سوف تقوم بنشر لوائح الناجحين في جميع المديريات والمؤسسات التعليمية في نفس اليوم أو في اليوم التالي.

طريقة استخراج نتائج البكالوريا عبر منصة تعليم taalim.ma.

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة شهادة البكالوريا بأكثر من طريقة وقد وضحنا لكم كيفية الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية الوطنية، والآن نوضح لكم كيفية استخراج نتائج البكالوريا عبر منصة تعليم، من خلال اتباع الخطوات التالية: