برقم الجلوس واسم الطالب استعلم عن الموع الآن عن نتائج الصف التاسع اليمن دور أول الي

فى خلال ساعات ستظهر نتائج التاسع اليمن دور أول حيث انتهى التصحيح ولم يتبقى إلا القيام بتجميع الدرجات فى كشوف والمراجعة عليها وترتيبها وإعلان أسماء الطلاب الأوائل فى المؤتمر الصحفي الذي تعده الوزارة ويستطيع الطلاب الإطلاع على نتائج التاسع اليمن دور أول من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليمنية هذا ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

نتائج التاسع اليمن دور أول

يمكن الحصول على نتائج التاسع اليمن دور أول إلكترونيا من الرابط الرسمى الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم فى اليمن والذي بالدخول عليه يستطيع الطالب الحصول على نتيجته الكلية بالخطوات الآتية.

فى مستطيل البحث على جوجل نكتب موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

الدخول إلى الموقع والبحث عن نتائج الطلاب.

القيام باختيار نتائج التاسع دور أول.

اختيار المحافظة التى يتبعها الطالب.

ادخال العام الدراسي2024

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على إظهار النتيجة.

نتائج التاسع اليمن دور أول2024

تداولت أخبار عن الإعلان عن نتائج التاسع اليمن دور أول فى موعد أقصاه نهاية شهر يونيو2024 فقد انتهى الطلاب من أداء الامتحانات منذ ما يقارب الشهر وازداد بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن النتيجة على الإنترنت ولم تظهر إلى الآن.

وأكد مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتيجة الصف التاسع الدور الأول للعام الدراسي2024 سترفع على موقع الوزارة فى موعد أقصاه 29من شهر يونيو فى كل المحافظات اليمنية بعد اعلان أسماء الطلاب الأوائل وتهنئتهم فى المؤتمر الصحفي الذي ستنظمه وزارة التربية والتعليم اليمنية.