مليون مبروك للناجحين.. رابط نتائج الثانوية العامة في الكويت عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية

تزايد مؤشرات البحث بشكل كبير عن نتائج الثانوية العامة في الكويت من قبل عدد كثير من الطلاب، حيث بعدما قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالإعلان في بيان رسمي أن النتيجة قد تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، كما وفرت وزارة التعليم رابط إلكتروني يتم من خلال الاستعلام عن النتيجة دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2024

تستطيع أن تستعلم عن نتيجة الصف الثاني عشر سواء كنت في الشعبة الأدبية أو العلمية من خلال السير على الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

الانتقال إلى قسم الخدمات، وذلك من خلال النقر على خيار “الخدمات الطلابية”.

اختيار أيقونة “نتائج طلاب الصف الثاني عشر”.

إدراج الرقم المدني مع إدخال الرقم التسلسلي في الحقل المخصص.

لا بد أن تقوم بكتابة رقم الجلوس بصورة صحيح.

وفي حالة توفرت النتيجة يمكنك تحميلها في صيغة الـ Pdf.

متى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2024؟

كشفت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن نتائج الطلاب ستقوم بالإعلان عنها بعد مراجعة جميع أوراق الطلاب الذين قاموا بتأدية الامتحانات، كما أن فور اعتماد النتيجة سترفع مباشرة عبر موقع الوزارة حتى يحصل عليها الطلاب والطالبات بكل سهولة دون أي عناء.

وفي سياق متصل طالبت الوزارة من جميع الطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات التي تنشر والتي غرضها تشتيت الطلاب، وأن جميع ما يتم نشر عبر موقع الوزارة هو الحقيقة، وليس للوزارة أي منصات أخرى غير معتمدة، وطالبت من جميع أولياء الأمور تحرى الدقة في تداول الأخبار لعدم زيادة توتر وقلق أبنائهم، لأن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة لكل طالب يريد أن يحقق نتائج عالية من أجل الدخول إلى الكلية التي يرغب في دخولها.