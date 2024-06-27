لينك PDF مباشر.. نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

كافة عمليات البحث التي تتوفر حاليا في العراق هي تشير إلى نتائج الثالث متوسط، والتي يتم طرحها إلى الدور الأول بعد أن تم إنهاء جميع الاختبارات، وإنهاء عملية التصحيح لكافة الأوراق في مختلف محافظات العراق، حيث من المتوقع النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة، يجب فقط على الطلاب التواجد بشكل مستمر على موقع النتائج والاستعلام عنها للحصول عليها بعد رفعها مباشرة.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf

العديد من التفاصيل التي تشير إلى نتائج الثالث متوسط تم توضيحها من قبل المتحدث الرسمي بوزارة التربية بالعراق، حيث أشار إلى موعد ظهور النتائج والذي يعقب الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك، كما أشار المتحدث إلى ارتفاع نسب النجاح في العديد من المحافظات، وتحديدا محافظة ذي قار ومحافظة نينوى، بالإضافة إلى محافظة ميسان والبصرة.

، وقد تم التوضيح من قبل أن النتيجة ستكون مركزية هذا العام، وسيتم اعتمادها في مختلف المحافظات في نفس الوقت، لذا من المقرر أنه سيتم الإعلان عنها بشكل متتابع، والفرق بينهما ساعات قليلة جدا.

استخراج pdf نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

لتيسير الأمر على الطلاب يتم توفير إليهم النتيجة في ملف pdf، يلزم تحديد ملف المحافظة الذي يتبع إليها الطالب ثم يتم تحميله من بعدها يتأكد من مراجعة الأسماء للحصول على النتيجة الخاصة به، لكن حتى يتم استخراج النتيجة على أفضل وجه يلزم تطبيق بعض الإجراءات والتعليمات الضرورية المتمثلة في الآتي: