لينك PDF مباشر.. نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

Shawadfi تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
لينك PDF مباشر.. نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية
رابط نتيجة الثالث متوسط الدور الأول
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معلومات الكاتب
Shawadfi

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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