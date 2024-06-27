“بثوبة الجديد🔥”تحديث واتساب جي بي الجديد GB WhatsApp 2024 واستمتع بميزات جبارة ضـد الحـظـر

تحديث واتساب جي بي الجديد من اهتمامات المطورين ليحصل المستخدم على مميزات جديدة، وهو النسخة المبرمجة من واتساب الأصلي يمكنك استخدامها في العديد من المهام، كما أنها تعمل ضد الحظر، بالإضافة إلي سهولة تنزيلها من خلال الموقع الرسمي، وتختلف هذه النسخة عن العادية كثيرًا لكثرة ميزاتها.

تحديث واتساب جي بي الجديد

تحديث واتساب جي بي الجديد يضيف العديد من المميزات للمستخدم مثل القدرة على تنزيل الحالات وإخفاء الظهور، إظهار علامات الصح بعد الرد على الرسائل وغيرها من المزايا، وطريقة تحديث التطبيق هي على النحو التالي:-

أولاً الدخول إلي الموقع الرسمي لتطبيق GB WhatsApp .

. الضغط على أيقونة تنزيل.

انتظر تحميل التطبيق.

بعد تحميل التطبيق اضغط على المتابعة.

انتظر حتى يتم تثبيت التحديث الجديد على الهاتف ومن ثم ابدأ في الاستخدام وتعرف على الميزات الجديدة.

تنزيل واتساب جي بي الجديد

تحديث واتساب جي بي الجديد يوفر لك عدة مزايا حقيقية، والتي لن تجدها في أي تطبيق أخر من تطبيقات المراسلة، ومن أبرز تلك المزايا:-