خليك مليونير في لحظة.. الاشتراك في مسابقه الحلم مع مصطفى اغا 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا وتحقيق احلامك حيث انها من اشهر مسابقات في الوطن العربي الذي تقدم جائزة مالية كبرى، وتذاع المسابقة على قناة ام بي سي مصر حيث انها من المسابقات التي يرغب العديد من الأشخاص فيها الاشتراك بها نظرا للجائزة الكبيرة التي تقدمها لجميع المتسابقين وخطوات الاشتراك في مسابقه الحلم سهلة وبسيطة، حيث يجب عليك ان تتعرف على ارقام مسابقة الحلم الخاصة ببلدك بجائزة المسابقة لذلك سوف نعرض لكم هذه الارقام وطريقة الاشتراك والشروط المطلوبة للتسجيل في هذه المسابقة.
ارقام الاشتراك في مسابقه الحلم جميع الدول العربية
يمكنك ان تكون انت الربحان مع مصطفى الاغا في هذا الموسم من مسابقة الحلم التي تعد محطة إنذار العديد من الأفراد في مختلف الدول العربية الذين يرغبون في الحصول على الجوائز النقدية التي تصل الى مليون دولار، لذلك يمكن الاشتراك على الرقم الخاص ببلدك.
ارقام مسابقة الحلم
تتمثل الأرقام فيما يلي:
- الاتصال من المملكة العربية السعودية على 755 1505.
- اول اتصال من جمهوريه مصر العربيه على رقم 95450 أو من خلال الرقم 954 1058.
- والاتصال من تونس على رقم 85 1988.
- والاتصال من الأردن على الرقم 9499.
- والاتصال من الإمارات على رقم 5544 او على الرقم 3636.
- والاتصال من العراق على رقم 2180 او على الرقم 2866 او على 2670.
- والاتصال من اليمن على رقم 522.
- والاتصال من البحرين على 9400.
- لاتصال من الامارات يكون من خلال الرقم 3636 او على رقم 5544.
- ومن العراق يمكن الاتصال على الارقام 2770 او 2866 او 2180.
- والاتصال من خلال تونس يكون على الرقم 8588.
- ومن المغرب يكون الاتصال على الرقم 9689.