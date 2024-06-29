متى عرض الموسم السادس من مؤسس عثمان والقنوات الناقله لهم

حقق مسلسل المؤسس عثمان نسب مشاهدة عالية ونجاح كبير في كافة دول الوطن العربي وأصبح من المسلسلات الأشهر حيث انه يضم سيرة المؤسس عثمان أحد مؤسسي الدولة العثمانية، حيث أن المسلسل مليء بالمفاجآت ومعارك وحروب استطاع أن يخوضها البطل وينتصر بها، لذلك فان جميع الجماهير عاشت هذه التجارب والحروب على مدار خمسة مواسم سابقة والأمن تم تصوير الجزء السادس الذي يستكمل به إحداث توسعات الدولة العثمانية وسوف نعرض لكم موعد المسلسل وما هي القنوات الناقله له.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

عدد كبير من الجماهير يرغبون في معرفة الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان حيث ان شركة الانتاج أكدت على الانتهاء من التصوير، وسوف يعرض المسلسل كامل في شهر سبتمبر القادم 2024 فإن أحداث المسلسل تدور حول تأسيس الدولة العثمانية وما قام به المؤسس عثمان وهو الابن الأصغر لارطغرل حتى ينهض بالدولة وواجه العديد من المعارك، وحقق الانتصارات على الأعداء منهم الصليبيين والتتار والمغول وغيرهم فإن المسلسل من بطولة بوراك أوزجيفيت والذي استطاع تجسيد الشخصية بشكل واقعي نال على اعجاب الجميع من المشاهدين.

تردد قناة الفجر الجزائرية

استمتع باحداث وحلقات مسلسل مؤسس عثمان كاملة بافضل جودة ممكنه على قناة الفجر الجزائرية من خلال القمر الصناعى النايل سات من خلال التردد التالي:

تردد 12034.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.



كما يمكن أن تتابع قناة الفجر الجزائرية على تردد العرب سات الذي يكون على النحو التالي: