أحذر وقف صرف تموين يونيو في هذا الموعد.. آخر موعد لصرف السلع التموينية شهر يونيو 2024 لأصحاب البطاقات

أيقاف صرف تموين يونيو، تواصل المنافذ الخاصة ببيع السلع التموينية صرف المقررات التموينية بداية من شهر يونيو حيث يستمر صرف السلع إلى نهاية الشهر أي أنه يمكن للمواطن القيام بصرف السلع التموينية حتى 30 يوم من الشهر وبعد ذلك لا يمكن صرف مقرراته التموينية واليوم سنتعرف معا على أخر موعد يمكن للمواطنين صرف السلع التموينية لشهر يونيو في السطور القادمة فتابعونا.

موعد وقف صرف تموين يونيو

تداولت الكثير من الأسئلة حول موعد وقف صرف المقررات التموينية لشهر يونيو، حيث يزداد التساؤل حول الموعد النهائي للصف السلع وهل يمكن ترحيل عملية صرف السلع.

وقد أعلنت وزارة التموين أن آخر موعد يمكن فيه صرف المقررات التموينية لشهر يونيو هو في 30 يونيو الموافق يوم الأحد القادم.

آخر يوم لصرف تموين يونيو

أعلنت وزارة التموين أن آخر موعد يمكن فيه للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية أن يقوم بصرف المقررات التموينية في يوم الأحد القادم الموافق 30 يونيو، وذلك من خلال المنافذ التموينية المحددة من الوزارة من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 مساء.

هل يمكن ترحيل تموين يونيو للشهر القادم؟

المواطنين الذين يحصلون على المقررات التموينية يتساءلون حول إمكانية ترحيل تمويل شهر يونيو إلى الشهر القادم، وقد أكدت وزارة التموين على أنه بمجرد الانتهاء من صرف المقررات التموينية في يوم 30 يونيو، فأنه لا يمكن صرف السلع التموينية بعد هذا الموعد ولا يمكن ترحيلها إلى الشهر القادم.