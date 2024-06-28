ضد الحظر طريقة تحميل واتساب الذهبي بمميزات غير متوقعه

توجد العديد من تطبيقات المراسلة ولكن يكون من أشهرها الواتساب الذهبي في الوقت الحالي، حيث انها من التطبيقات الأكثر تحميلا لأنه يمتلك العديد من الاضافات والمميزات الجديده ويعد اصدار معدل لتطبيق الوتساب الرسمي كما ان التطبيق يوفر عدد كبير من المميزات لجميع المستخدمين من خلال توفير ثيمات جديدة ورائعة لتستخدمها في الدردشة مع الاصدقاء، ويمكنك ارسال اكثر من رساله الى اكثر من 10 أشخاص في المرة الواحدة وسوف نذكر لكم طريقة تحميل الواتس اب الذهبي ومميزاته خلال المقال التالي.

مزايا تحديث الوتساب الذهبي

بعد التحديث الاخير من الوتساب الذهبي فهو مقاوم للحظر نهائيا ويعد آمن ولم تسجل أي قضايا ضده أو أضرار للمستخدمين.

يمكن قفل الواتس اب الذهبي برمز او ببصمة الإصبع.

يمكنك وضع رد تلقائي لجميع الأشخاص عند عدم توفرك على الجهاز.

تستطيع أن تستعيد الرسائل المحذوفة من المرسل ويمكن رؤيتها حتى بعد حذفها.

يمكنك التحكم في شكل ايقونة الجهاز وشكل الخط واللون

تستطيع ضبط خلفيه في الوتساب الذهبي تبعا لذوقك وتختار صوره او اي شيء اخر.

امكانية استخدام اكثر من حساب على نفس التطبيق ويمكنك الانتقال بينهم بسهوله بدون ان تخرج من تطبيق الى تطبيق اخر.

يمكنك رؤية الرسائل وسماع رسائل الصوتيه بدون علم المرسل.

طريقة تحميل الواتساب الذهبي

يمكنك الاستمتاع بالميزات السابقة من خلال تنزيل الواتساب الذهبي من خلال ملفات جوجل بالضغط على الرابط والضغط على داونلود ثم الضغط على تثبيت وإدخال رقم الهاتف وإضافة جهات الاتصال واتباع التعليمات الأخرى.