كيف اتخلص من حشرة البق في المنزل؟ وما هي أسباب انتشاره؟

يعد البق “Bugs” من الآفات المنزلية المزعجة لسكانه، وهي من الحشرات الصغيرة الطفيلية التي تبرع وبشدة في التخفي، بطريقة يصعب العثور عليها أو حتى ملاحظتها، كما أنها تسبب أضرارًا صحية لجميع أفراد الأسرة، وذلك لأنها تتغذى على الدماء من خلال اختراقها للجلد، وتكون في ذروة نشاطها ليلًا أو في الصباح الباكر، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل، سنعرض لكم الطرق الطبيعية للتخلص من حشرة بق الفراش، بالإضافة أيضًا إلى أسباب انتشارها.

أسباب انتشار بق الفراش

عادة ما تميل حشرة بق الفراش إلى أماكن التجمعات التي يجتمع فيها الناس بكثرة، كما تتغذى على دم البشر عبر اختراقها لجلودهم بأجزائها الفمية الصغيرة التي تشبه المنشار، حيث تقوم بتخدير المنطقة بلعابها المليء بالمواد الكيميائية المخدرة، والمضادة أيضًا للتخثر لمنع الألم أثناء امتصاصها للدم، وفيما يلي سنذكر لكم أكثر الأماكن إيواءًا لتلك الحشرة البغيضة:

المساكن العامة

وسائل النقل العام؛ مثل الحافلات وسيارات الأجرة، والقطارات.

الفنادق، والنزل

الشقق المفروشة

السفن السياحية

المخيمات

كيفية علاج البق بالطرق الطبيعية

تتعدد وتتنوع طرق التخلص من حشرة البق، فمنها الطرق الطبيعية، ومنها الأساليب الكيميائية، ولتجنب كل هذا يجب عليك الحرص وبشدة على تنظيف منزلك باستمرار، لأن الروائح الكريهة تجذب تلك الحشرات أيضًا، وفيما يلي سنشرح لكم الطرق الطبيعية للقضاء على بق الفراش:

سد الثقوب

يجب عليك أولًا سد الشقوق والثقوب التي توجد داخل منزلك، لأنها تعد من الأماكن المفضلة لحشرة البق، كما يمكنك رش هذه الفتحات باستعمال إحدى الخلطات الطبيعية التي سنذكرها لكم فيما يلي للقضاء على بيض البق في الشقوق.

نشر أوراق الريحان أو القرفة

هل تستخدم منتجات ذات روائح كريهة للتخلص من البق؟ إذن ليس عليك استعمالها بعد الآن، لأنه من خلال نشر أوراق القرفة أو الريحان ستتمكن من القضاء على حشرة البق مع نشر روائح طيبة داخل منزلك في نفس الوقت، إذ تعد أوراق الريحان أو القرفة من ألد أعداء البق وتجعلها تنفر من المكان بشدة، كما تعد هذه الطريقة من الطرق الطبيعية الشائعة.

صنع رذاذ طبيعي

في حال كنت تبحث عن طرق القضاء على حشرة البق نهائيًا، فإن استخدام أوراق النعناع ووضعها في خل أو ماء، هي الحل الأمثل بالتأكيد، حيث يمكنك رشها في أماكن تواجد تلك الحشرة، كما توجد طريقة أخرى وهي استخدام الفلفل الحار والخل مع الماء، بالإضافة إلى رذاذ الزيوت العطرية والثوم، حيث تعد من الروائح المنفرة الطاردة للبق، وتساعد في التخلص منها بشكل كبير.