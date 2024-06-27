طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2024 عبر موقع الوزارة

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانتهاء من عمليات التصحيح في أقرب وقت، حتى تعلن عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2024 لجميع المحافظات، والتي تشمل كافة الشعب والتخصصات، مثل: التجارة، الزراعة، الفندقية، الصناعة، وذلك بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، ويترقب النتيجة أكثر من 815 ألف طالب وطالبة، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، سنعرض لكم رابط الإستعلام عن النتيجة، وموعد الإعلان عنها.

موعد الإعلان عن النتيجة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتأكيد مجموع درجات التعليم الفني الصناعي، حيث يبلغ 1000 درجة في نظام الثلاث سنوات لجميع التخصصات، ونظام الخمس سنوات أيضًا، كما وصل مجموع الدرجات لنظام الثلاث سنوات في التعليم المزدوج إلى 570 درجة، بينما بلغ مجموع نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 إلى 700 درجة.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024 عقب الانتهاء مباشرة من عمليات التصحيح وتقييم درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية، إذ انتهي طلاب الدبلوم التجاري من أداء امتحانات الدور الأول بتاريخ 6 يونيو 2024، وذلك في جميع المحافظات المصرية، كما ينتظر الطلاب موعد الإعلان عن نتائجهم بفارغ الصبر، والتي تمثل ثمرة حصادهم لتعبهم وسهرهم للمذاكرة طوال أيام السنة.

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم 2024

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عرض نتائج الدبلومات للعام الدراسي 2024، حيث يمكن للطلال معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية: