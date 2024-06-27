فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي بجميع دور العرض

في الأسبوع الثاني من عرضه شهد فيلم عصابة الماكس بطولة الفنان أحمد فهمي إقبالا متوسطا من الجمهور، حيث تمكن من جني إيرادات تقدر بـ 7.4 مليون جنيه مصري مع مرور 14 ليلة عرض ارتفعت إجمالي إيرادات الفيلم إلى 13.2 مليون جنيه مما يعكس استمرار جذبه للمشاهدين على مدى الأسابيع الأولى لعرضه.

في المقابل احتل فيلم ولاد رزق 3 بالصدارة في السينمات المصرية، حيث تمكن من تحقيق إيرادات تقدر بحوالي 176 مليون جنيه خلال أسبوعين فقط من العرض الفيلم الذي يجمع بين أحمد عز ونخبة من النجوم، حقق شعبية كبيرة بين الجمهور وجعله يتفوق على منافسيه بشكل واضح في السباق السينمائي.

فيلم عصابة الماكس

أكد النجم أحمد فهمي أن فيلم عصابة الماكس يتناول فكرة العائلة بطريقة فريدة وبسيطة، حيث تعد العائلة له أساس حياته وجوهر وجوده أوضح فهمي أن ما جذبه للمشاركة في الفيلم هو السيناريو المميز وتجمع نجومه، مشيراً إلى أن كواليس التصوير كانت مبهجة رغم التحديات التي تواجهها فرق العمل.

تمت استعدادات الفيلم على مدار فترة طويلة قبل شهر رمضان وتم التصوير بشكل مكثف في مشاهد خارجية، مما أضفى تحديا وإثارة على الرحلة الإبداعية للفيلم وبالرغم من التحديات، استمتع فهمي بالتجربة ووصفها بأنها ممتعة ومجزية بفضل الجو الإيجابي الذي ساد أثناء التصوير.

قصة فيلم عصابة الماكس

يتمحور فيلم عصابة الماكس حول شخصية الماكس الذي يعيش في عالم مليء بالأكشن والكوميديا،حيث كان يعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب بمفرده دون الحاجة إلى أي مساعدة تتغير حياته تماما عندما يجد نفسه مضطرا لتجميع مجموعة من الأشخاص لمساعدته في عملية كبيرة تتطلب تعاونهم لضمان نجاحها.

مع تورطهم في التنفيذ يكتشف الماكس أن الأشخاص الذين اختارهم لا يشكلون فقط تحديًا للمهمة بل يعرضونه مشاكل أكبر تهدد سلامته ونجاح العملية بأكملها، يتصاعد التوتر والصراعات داخل العصابة مما يجعل الأحداث أكثر تعقيدًا وإثارة.