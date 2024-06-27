كثُر البحث في الساعات الماضية الأخيرة عن موعد نزول رواتب التقاعد لشهر يوليو 2024 في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن الراتب لعام 1446، إذ يعد الراتب واحدًا من أهم ضروريات الحياة الذي يتم من خلاله إشباع الاحتياجات الأساسية للأسر، مثل: سداد مصروفات المدارس، وشراء مستلزمات المنزل، ودفع الإيجار، ومن خلال مقالتنا سنوضح لكم أهم شروط الحصول على راتب التقاعد ورابط الاستعلام عنه.

موعد نزول رواتب التقاعد لشهر يوليو 2024

تغير منذ عدة أشهر موعد نزول راتب التأمينات والتقاعد والذي كان في 25 من الشهر الميلادي، ليصبح بتاريخ اليوم الأول من كل شهر ميلادي، والذي يوافق 25 من شهر ذي الحجة لعام 1445.

رابط الاستعلام عن راتب التقاعد والتأمينات 1445

أعلنت التأمينات الاجتماعية في السعودية عن رابط وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد والتأمينات online من خلال الإنترنت، عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك زيارة الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية وتسجيل الدخول به.

ثم سجل بيانات تسجيل الدخول، مثل: كلمة المرور واسم المستخدم، ورقم الهوية التابعة للشخص.

بعد ذلك اختر علامة التبويب الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على أيقونة الإستعلام عن راتب التقاعد.

ثم املئ حقول البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، وانقر على خيار الإستعلام.

وأخيرًا قم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بمعاشات التقاعد، وقيمة الراتب، وتاريخ الصرف.

شروط الحصول على راتب التقاعد 1446

صرحت المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات، عن أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على راتب التقاعد 1446، والتي تتمثل فيما يلي: