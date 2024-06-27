انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس 27 يونيو وما هو سعر سعر 100 دولار في العراق

في الآونة الأخيرة شهدت العمليات البحثية زيادة ملحوظة من قبل خبراء الاقتصاد والمستثمرين في العراق حول سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الدينار العراقي، يكون هذا التوجه نتيجة لاستقرار سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في العديد من البنوك العراقية، بينما شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ملحوظا في السوق السوداء في الفترة الأخيرة، تأتي هذه الظاهرة في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يعد من المصادر الأساسية للدخل الوطني للعراق والذي يؤثر بدوره على السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد، حيث يسعى المواطنون إلى تأمين عملات أجنبية لتفادي التقلبات الاقتصادية وضمان قدرتهم على الشراء وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

إليكم سعر صرف الدولار في السوق السوداء في العراق اليوم الخميس 27 يونيو وفقا للتقارير الأخيرة وهي كالتالي:

1 دولار أمريكي بسعر: 1,310.29 دينار عراقي.

2 دولار أمريكي بسعر: 2,620.58 دينار عراقي.

4 دولار أمريكي بسعر: 5,241.16 دينار عراقي.

5 دولار أمريكي بسعر: 6,551.45 دينار عراقي.

10 دولار أمريكي بسعر: 13,102.90 دينار عراقي.

20 دولار أمريكي بسعر: 26,205.80 دينار عراقي.

25 دولار أمريكي بسعر: 32,757.25 دينار عراقي.

50 دولار أمريكي بسعر: 65,514.50 دينار عراقي.

100 دولار أمريكي بسعر: 131,029.00 دينار عراقي.

200 دولار أمريكي بسعر: 262,058.00 دينار عراقي.

250 دولار أمريكي بسعر: 327,572.50 دينار عراقي.

500 دولار أمريكي بسعر: 655,145.00 دينار عراقي.

1000 دولار أمريكي بسعر: 1,310,290.00 دينار عراقي.

2000 دولار أمريكي بسعر: 2,620,580.00 دينار عراقي.

2500 دولار أمريكي بسعر: 3,275,725.00 دينار عراقي.

5000 دولار أمريكي بسعر: 6,551,450.00 دينار عراقي.

10000 دولار أمريكي بسعر: 13,102,900.00 دينار عراقي.

20000 دولار أمريكي بسعر: 26,205,800.00 دينار عراقي.

25000 دولار أمريكي بسعر: 32,757,250.00 دينار عراقي.

سعر صرف الدولار في العراق

تم نشر قائمة من قبل غرفة الأخبار العراقية تحتوي على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في البورصات الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي مدن أخرى، القائمة تظهر التغيرات الأخيرة في الأسعار حسب السوق المحلية في كل منطقة وهي كالآتي: