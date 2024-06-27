تنسيق التمريض العسكري والعادي 2025/ 2024 بعد الاعدادية البنين والبنات بجميع المحافظات

تنسيق التمريض العسكري والعادي 2025/ 2024 بعد الاعدادية، مدارس التمريض سواء العامة أو العسكرية، تعد فرصة مهمة للطلاب لضمان وظيفة مضمونة بعد التخرج ومع ذلك هذا العام يشعر أولياء الأمور بالقلق بشأن عملية التنسيق بسبب انخفاض معدلات النجاح بين الطلاب مقارنة بالسنوات السابقة بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية اتجهت الأسئلة نحو عملية التنسيق للقبول في مدارس التمريض العامة والعسكرية.

من خلال موقعنا الإخباري البديل نسلط الضوء على تفاصيل عملية تنسيق التمريض العسكري والعادي 2025/ 2024 بعد الاعدادية، يتمحور التقرير حول توضيح كيفية التسجيل والقبول في هذه المدارس المهمة التي تعد بوابة لمستقبل وظيفي مضمون للخريجين.

تنسيق التمريض العسكري والعادي 2025/ 2024 بعد الاعدادية

شهد تنسيق التمريض العسكرى لعام 2024 بحث كبير وتحديد الحدود الدنيا للقبول في عدة محافظات مصرية كما يلي:

في محافظة القاهرة تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 220 درجة.

أما في محافظة الجيزة فقد جاء الحد الأدنى للقبول عند 218 درجة.

في محافظة الشرقية تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 261 درجة.

بينما في محافظة الأقصر جاء الحد الأدنى للقبول عند 195 درجة.

وفي محافظة كفر الشيخ تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 220 درجة.

أما في محافظة سوهاج، فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 265 درجة.

هذه التفاصيل تعكس توزيع الدرجات المطلوبة للقبول في مدارس التمريض العسكري بمصر، حيث يتم تحديدها بدقة لضمان الاختيار الأمثل للمقبولين في هذه البرامج التعليمية المهمة والحيوية.

تنسيق التمريض العادي 2024

من المتوقع أن يكون تنسيق التمريض العسكري والعادي 2025/ 2024 بعد الاعدادية على النحو التالي:

في محافظة كفر الشيخ تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 260 درجة.

أما في محافظة الجيزة جاء الحد الأدنى للقبول عند 230 درجة.

في محافظة القاهرة تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 230 درجة.

بينما في محافظة المنيا جاء الحد الأدنى للقبول عند 250 درجة.

وفي محافظة الإسكندرية تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 225 درجة.

هذه التفاصيل تمثل توقعات لعملية التنسيق في مدارس التمريض العامة للعام الدراسي المقبل، حيث تم تحديد الدرجات اللازمة للقبول لضمان توزيع عادل وفعال للطلاب في مختلف المحافظات بمصر.