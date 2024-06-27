تعرفوا معنا على موعد صرف الدعم السكني وأهم شروطه

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن موعد صرف الدعم السكني الذي يعد واحدًا من أهم وأفضل برامج الدعم التي تقدمها حكومة الممكلة العربية السعودية، لكل مواطنيها، حيث تتمثل أهداف البرنامج في مساعدة الأسر المحتاجة للدعم المالي، وذلك عن طريق صندوق التنمية العقارية الذي يقدم بدوره وحدات سكنية عديدة لمن يحتاجها، ومن خلال مقالتنا سنوضح لكم شروط الحصول على الدعم السكني وموعد صرفه.

شروط الحصول على الدعم السكني بالسعودية

يحق للمواطنين السعوديين الاستفادة من الدعم عندما تستوفي فيهم كافة شروطه، وفيما يلي سنذكر لكم هذه المعايير المحددة من قبل وزارة الإسكان السعودية:

من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والنشأة.

لا يجب أن يتجاوز العمر أثناء التقدم 25 عامًا.

تشترط الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

لا يجب أن يمتلك المتقدم سكن تمليك خاص به أو بأسرته في السنوات الخمس الأخيرة.

يلزم ضمان دخل شهري ثابت تستطيع من خلال تسديد أقساط الوحدة السكنية، كما يشترط أن يوفر المتقدم خطابًا تعريفيًا من جهة عمله.

عدم الحصول على الدعم السكني من قبل.

من الضروري ألا يكون المتقدم من سكان دور الرعاية الاجتماعية السعودية.

يجب ألا يكون هناك ممتلكات وعقارات مسجلة باسم المتقدم؛ تكون ذات قيمة مرتفعة عند البيع.

كما يشترط عدم وجود سجل تجاري مسجل باسم المتقدم.

موعد صرف الدعم السكني

حرصت وزارة الإسكان على تطبيق إجراءات تنظيمية تتمثل في تخصيص موعد ثابت يصرف به الدعم السكني للمستفيدين، وفيما يلي سنوضح لكم هذا الموعد: