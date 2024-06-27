ثبتها دلوقتي.. تردد قناة bein sports max الجديد 2024 الناقلة لمباريات اليورو اليوم على جميع الاقمار الصناعية

تزايدت الاهتمامات بالبحث عن تردد قناة bein sports max الجديد 2024 كوسيلة لمتابعة مباريات اليورو لهذا العام نظرا لأنها، تعد واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في نقل المباريات الرياضية تتميز القناة بحقوق بث جميع مباريات البطولة بأعلى جودة، إضافة إلى توفرها لفريق من المعلقين والمحللين المتميزين في مجال تغطية الأحداث الرياضية، ولا تقتصر خدماتها على نقل مباريات اليورو فقط، بل تشمل أيضاً دوريات أخرى مثل دوري أبطال آسيا وأوروبا وأفريقيا، إضافة إلى مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية العالمية الأخرى.

تردد قناة bein sports max الجديد 2024

يجذب تردد قناة bein sports max الجديد 2024 جمهوراً كبير من عشاق كرة القدم نظراً مكانتها كواحدة من أبرز الشبكات الرياضية التي تبث جميع المباريات البارزة في أوروبا والدوريات الإيطالية والألمانية والإسبانية، توفر شبكة قنوات beIN Sports Max عدة ترددات مختلفة لسهولة الوصول لمشاهديها عبر الأقمار الصناعية المختلفة وتفاصيل تردداتها كما يلي:

تردد قناة bein sports max 1

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

تردد القناة : 12604، 8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

تردد قناة bein sports max 2

القمر الصناعي: Nilesat 7°W.

تردد القناة : 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

التشفير: BISS.

تردد قناة bein sports max 3

توفر هذه الترددات خيارات متعددة للمشاهدين للاستمتاع بتغطية شاملة للأحداث الرياضية المباشرة والمتنوعة عبر قنوات beIN Sports Max، مما يسهل عليهم متابعة مختلف البطولات والدوريات الكبرى في عالم كرة القدم.