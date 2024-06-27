مبروك للناجحين.. نتيجة الثانوية العامة في الكويت عبر وزارة التربية والتعليم الكويتية

أعلن الاستاذ الدكتور عادل العدواني وزير التعليم عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة للدولة الكويت على مستواه، الأمر الذي جعل محركات البحث تهتم بمعرفة الخطوات التي تتبع من أجل معرفة النتيجة، خاصًة لأن الوزير أعلن بشكل رسمي عن اعتماد النتيجة على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم وكذلك على التطبيقات التابعة إلى إشراف الوزارة، وأكد أن طرق الاستعلام سهلة وأنها تتم من خلال خطوات محددة وذلك من خلال الاعتماد على إدخال اسم الطالب وكذلك أرقام الجلوس الخاصة به وسوف تظهر النتيجة أمامه على الفور وذلك لكل المواد التي خاض الطلاب الامتحان الخاص بها.

أوائل الثانوية العامة الكويت 2024

صرح وزير التعليم الكويتى عن أسماء الأوائل في الثانوية العامة على مستوى دولة الكويت وذلك للطلاب الكويتيين أو الوافدين مهما كانت الجنسية، حيث تضمنت قائمة الأوائل القسم الأدبي والعلمي وكذلك التعليم الديني، ولم يكتف الوزير بذلك بل من باب التشجيع لهم قام بعد اعتماد النتيجة بشكل عام في ديوان عام الوزارة حيث قام بتسليمهم الشهادات في قاعة كبار الشخصيات.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة في الكويت 2024

من ضمن الطرق المعتمدة التي يمكن من خلالها معرفة نتيجة الثانوية العامة في الكويت أنه يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية، وتتمثل الخطوات الخاصة بعملية الاستعلام في الآتى: