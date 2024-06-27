“إلحق قبل ما تخلص” عروض لولو عمان الاسبوعية على الأغدية ومستلزمات المنزل والإلكترونيات بخصم يتعدى 25%

تعد لولو هايبر ماركت واحدة من أبرز سلاسل المتاجر في سلطنة عمان، حيث تتميز بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة، ومن بين أبرز ما يميز لولو هايبر ماركت هو العروض الأسبوعية التي تقدمها، والتي تجذب العديد من المتسوقين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة والصفقات الرائعة، في هذا المقال، سنستعرض أهم عروض لولو عمان الأسبوعية ونلقي الضوء على كيفية الاستفادة منها لتحقيق أقصى قدر من التوفير والراحة أثناء التسوق.

عروض لولو عمان الاسبوعية الاغذية

تونة ريو ماري مغمورة في زيت الزيتون العبوة تحتوي على علبتين تأتى بسعر 2 ريال عماني.

لازانيا بالبيض وزن نصف كيلو جرام تأتي بسعر 1.650 جرام.

مربي توفا العلبة تحتوي على عبوتين سعة الواحدة 450 جرام تأتي بسعر 0.950 ريال عماني.

كوكيز بالشكولاته ماركة ميريام وزن 150 جرام، تأتي بسعر 1.120 ريال عماني.

مسحوق غسيل برسيل سعة 4.5 كيلو يأتى بسعر 2.99 ريال عمان.

كرتونة مياه شرب من برزمان، الكرتونة تحتوي على 24 عبوة سعة الواحدة 250 ملى، الكرتونة تأتي بسر 0.590 ريال عماني.

زيت عباد الشمس العبوة بسعة 1 لتر من لى بلانك السعر الخاص بها 0.850 ريال عماني.

عرض يضم عبوة معطر سايبل سعة 100 مل مع مزيل عرق يأتوا بسعر 3.900 ريال عمانى.

كيفية متابعة من عروض لولو عمان الأسبوعية

للاستفادة القصوى من عروض لولو عمان الأسبوعية يمكن للمتسوقين اتباع بعض النصائح البسيطة: