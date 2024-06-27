يلا العب واستمتع مع اصحابك … خطوات تحميل جاتا سان اندريس GTA San Andreas للأندرويد والآيفون

يلا العب وعيش المغامرات هو شعار يلخص تجربة لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس (GTA San Andreas) وهي واحدة من أشهر ألعاب العالم المفتوح التي أطلقت لأول مرة في عام 2004 واستمرت في جذب اللاعبين حتى اليوم حيث تتميز اللعبة بوجود عالم مفتوح ضخم يمكن للاعبين استكشافه بحرية وقصة ملحمية تتناول قضايا مثل الجريمة والانتقام ومهام متنوعة تتضمن القيادة، والقتال، والسباقات ولكن هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من اتباعها للاستفادة من اللعبة سوف نعرضها لكم بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

خطوات تحميل GTA San Andreas للأندرويد والآيفون

لتحميل لعبة جاتا سان اندريس (GTA San Andreas) على أجهزة الأندرويد والآيفون يمكنك اتباع الخطوات التالية:

للأندرويد قم بفتح تطبيق Google Play على هاتفك الأندرويد.

استخدم شريط البحث واكتب GTA San Andreas.

اختر اللعبة من نتائج البحث التي تكون من تطوير Rockstar Games.

اضغط على زر تثبيت واتبع التعليمات لإتمام عملية الشراء إذا كانت اللعبة غير مجانية سيبدأ التنزيل تلقائيا بعد الشراء.

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة بالكامل على جهازك.

بمجرد اكتمال التنزيل افتح اللعبة من شاشة البداية أو من قائمة التطبيقات على هاتفك.

للآيفون

قم بفتح تطبيق App Store على جهازك الآيفون.

استخدم شريط البحث واكتب GTA San Andreas.

اختر اللعبة من نتائج البحث التي تكون من تطوير Rockstar Games.

اضغط على زر تحميل واتبع التعليمات لإتمام عملية الشراء إذا كانت اللعبة غير مجانية سيبدأ التنزيل تلقائيا بعد الشراء.

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة بالكامل على جهازك.

بمجرد اكتمال التنزيل افتح اللعبة من شاشة البداية أو من قائمة التطبيقات على جهازك.

مميزات لعبة جاتا سان اندريس 2024

لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس (GTA San Andreas) التي تعود إلى عام 2004 مازالت تحظى بشعبية كبيرة حتى عام 2024 بفضل ميزاتها المميزة التالية: