الأكثر مبيعًا والأرخص ثمنًا.. مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 وسعره في الأسواق

هاتف Samsung Galaxy A14 يعد من الهواتف المثيرة للاهتمام في الفئة الاقتصادية بفضل مزاياه المتميزة والسعر المناسب، يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبي، مما يوفر استخداما طويلا دون الحاجة للشحن المتكرر، كما يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية تساعد على التقاط صور عالية الجودة ومتنوعة الاستخدامات، معالجه MT6833 Dimensity 700 يضمن أداء سريعا و سلسا لتشغيل التطبيقات والألعاب اليومية بدون مشاكل يسهم هذا المعالج في توفير تجربة استخدام فعالة ومرنة، سواء للمهام اليومية أو للترفيه.
مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14
نوضح لكم مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 وهي:
|المواصفات
|التفاصيل
|نوع الشرائح
|Nano SIM x2
|شبكات الاتصال
|2G, 3G, 4G
|الأبعاد
|167.7 x 78 x 9.1 ملم
|الوزن
|201 جرام
|مواد الصنع
|بلاستيك
|نوع الشاشة
|PLS LCD, نوتش في منتصف الشاشة
|حجم الشاشة
|6.6 إنش FHD+ (1080×2408 بكسل)
|المعالج
|Exynos 850, Mali-G52 GPU
|الذاكرة الداخلية والرام
|الإصدار الأول: 64GB + 4GB RAM
الإصدار الثاني: 128GB + 4GB RAM
يدعم تركيب كارت ميموري
|الكاميرا الأمامية
|13 ميجا بكسل, f/2.0
|الكاميرا الخلفية
|كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل, f/1.8
كاميرا واسعة 5 ميجا بكسل, f/2.2
كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل, f/2.4
فلاش LED
سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14
إليكم سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 في مصر والسعودية والامارات كالتالي:
- سعر هاتف Samsung Galaxy A14: بسعر 6500 جنيه مصري.
- سعر الهاتف في السعودية للنسخة 64 جيجا: بسعر 430 ريال.
- سعر نسخة 128 جيجا: بسعر 520 ريال سعودي.
- اما سعره في الإمارات لنسخة 64 جيجا: بسعر 400 درهم.
- وسعره لنسخة 128 جيجا: بسعر 450 درهم .