الأكثر مبيعًا والأرخص ثمنًا.. مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 وسعره في الأسواق

هاتف Samsung Galaxy A14 يعد من الهواتف المثيرة للاهتمام في الفئة الاقتصادية بفضل مزاياه المتميزة والسعر المناسب، يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبي، مما يوفر استخداما طويلا دون الحاجة للشحن المتكرر، كما يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية تساعد على التقاط صور عالية الجودة ومتنوعة الاستخدامات، معالجه MT6833 Dimensity 700 يضمن أداء سريعا و سلسا لتشغيل التطبيقات والألعاب اليومية بدون مشاكل يسهم هذا المعالج في توفير تجربة استخدام فعالة ومرنة، سواء للمهام اليومية أو للترفيه.

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14

نوضح لكم مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 وهي:

المواصفات التفاصيل نوع الشرائح Nano SIM x2 شبكات الاتصال 2G, 3G, 4G الأبعاد 167.7 x 78 x 9.1 ملم الوزن 201 جرام مواد الصنع بلاستيك نوع الشاشة PLS LCD, نوتش في منتصف الشاشة حجم الشاشة 6.6 إنش FHD+ (1080×2408 بكسل) المعالج Exynos 850, Mali-G52 GPU الذاكرة الداخلية والرام الإصدار الأول: 64GB + 4GB RAM

الإصدار الثاني: 128GB + 4GB RAM

يدعم تركيب كارت ميموري الكاميرا الأمامية 13 ميجا بكسل, f/2.0 الكاميرا الخلفية كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل, f/1.8

كاميرا واسعة 5 ميجا بكسل, f/2.2

كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل, f/2.4

فلاش LED

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14

إليكم سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14 في مصر والسعودية والامارات كالتالي: