رتب امورك.. مواعيد انقطاع الكهرباء وجدول تخفيف الأحمال 2024 وفقاً لوزارة الكهرباء

مواعيد انقطاع الكهرباء وجدول تخفيف الأحمال 2024 قد تم تعديلها حسب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أعلن عن خطة جديدة لتخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، حسب هذه الخطة سيتم تمديد فترة انقطاع الكهرباء لساعة إضافية حتى بداية شهر يوليو القادم بهدف تحقيق توازن في استهلاك الطاقة وضمان استدامة الخدمات الكهربائية.

التعديلات تأتي في سياق جهود الحكومة للتصدي للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وضمان استقرار التوريد الكهربائي في البلاد خلال الفترة الحالية وزاد الدكتور مدبولى، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على استدامة الخدمات العامة وتعزيز قدرة البنية التحتية الكهربائية على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية بشكل فعال.

مواعيد انقطاع الكهرباء وجدول تخفيف الأحمال 2024

تم تنفيذ جدول جديد لتخفيف الأحمال الكهربائية، حيث تم تعديل مواعيد انقطاع الكهرباء لتصبح من الساعة 3 عصرًا بدلا من الساعة 11 صباحا ومن الساعة 7 مساء بدلا من الساعة 5 مساء سيتم الاستمرار في هذه الجدولة حتى انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والثانوية العامة لعام 2024، ومن المقرر أن تنتهي الخطة الجديدة لتخفيف الأحمال في يوم 20 يوليو 2024.

هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وتهدف إلى ضمان استدامة الخدمات الكهربائية وتحقيق استقرار في التزويد على مستوى البلاد، وبالتالي فإن تحسين هذا الجدول يسهم في توفير مزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة وتحقيق التوازن بين الاستهلاك والتوريد الكهربائي خلال الفترة المحددة.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

تم تحديث جدول تخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة والمحافظات لعام 2024 كما يلي:

المجموعة الأولى: انقطاع الكهرباء من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً.

المجموعة الثانية: انقطاع الكهرباء من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً.

المجموعة الثالثة: انقطاع الكهرباء من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً.

المجموعة الرابعة: انقطاع الكهرباء من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً.

المجموعة الخامسة: انقطاع الكهرباء من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 6 مساءً.

المجموعة السادسة: انقطاع الكهرباء من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 6 مساءً.

هذا الجدول الجديد يأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأحمال خلال فترة ارتفاع الطلب على الكهرباء وهو مصمم لتوفير استدامة في توزيع الكهرباء وضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال الفترة المحددة.