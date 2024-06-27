معاش الغلابة .. حقيقة زيادة معاشات يوليو 2024 وخطوات الاستعلام عن المعاش

تزامناً مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 يترقب الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها صرف المعاش المقرر لهم، حيث لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة ويتم صرف المعاش، لذلك بدأت معدلات البحث على محرك «جوجل» تزداد حول حقيقة وجود زيادة جديدة على معاش شهر يوليو 2024، وسوف نبين من خلال هذا السياق صحة هذا الخبر، وموعد صرف المعاش وخطوات الاستعلام عن صرف معاش يوليو 2024.

ما هي حقيقة زيادة معاشات يوليو 2024 ؟

خلال هذه الأيام بالتزامن مع صرف معاش شهر يوليو لقد تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وعلي صفحات التواصل الاجتماعي، خبر بزيادة جديدة في معاشات شهر يوليو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مما دفع المواطنين إلى اثارة جدلًا واسعًا لمعرفة حقيقة الخبر، وقد أكد مصدر مسؤول بالعقارية عن عدم صحة هذه الشائعة وأنه لم يصدر إلى الآن زيادة جديدة بشأن صرف معاشات شهر يوليو الجاري 2024.

متى موعد صرف معاشات يوليو 2024؟

كثير من المواطنين المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي ينتظرون بفارغ الصبر صرف المعاش حيث من المقرر أن يبدأ صرف المعاش في بداية كل شهر ميلادي وذلك وفقا لما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث يصرف معاش الشهر الجديد يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، وسوف يستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يوليو 2024.

ما هي خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024؟

أتاحت هيئة التأمينات والشئون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن صرف المعاش الكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها من خلال اتباع الاتي: