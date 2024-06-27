results.mlazemna.. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024 عموم المحافظات ملفات pdf

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024، بعد إتمام امتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2024 ينتاب الطلاب وأولياء أمورهم حاجة ملحة لمعرفة نتائج نهاية العام الدراسي، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب موعد إعلان النتائج بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة لضمان الشفافية التامة وضمان حقوق كل طالب في بيان رسمي، أكدت الوزارة أنها قامت بدمج مادة التربية الدينية مع مادة اللغة العربية وتوزيع الدرجات النهائية على الطلاب في كل المواد.

لتسهيل الوصول إلى النتائج وضعت وزارة التربية العراقية رابطاً رسميا يتيح للطلاب الاطلاع على نتائجهم النهائية للعام الدراسي الحالي يمكن للطلاب استخدام هذا الرابط لمعرفة النتائج بعد إدخال بياناتهم الشخصية المطلوبة كاسم الطالب ورقم الجلوس ثم النقر على زر الإستعلام لعرض النتيجة بشكل دقيق وشامل.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024

طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق أنهوا امتحانات الدور الأول لعام 2024 في الثالث من يونيو، ومن المنتظر أن يتم إعلان النتائج قريبًا بهدف تطمين جميع الطلاب على درجاتهم النهائية للعام الدراسي الحالي بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق اللازمة.

تقديرا للجهود المبذولة قدم وزير التربية العراقي الدكتور إبراهيم الجبوري الشكر والتقدير لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى الجهات الأخرى المشاركة، مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وغيرها التي قامت بإشراف دقيق على سير امتحانات الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق لمدة خمسة عشر يومًا.

تحميل نتائج الثالث المتوسط الدور الاول ملفات pdf

يمكن للطلاب في العراق الآن الحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الاول العراق 2024 بسهولة وسرعة عبر الإنترنت، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن آلية الاستعلام التالية: