“عبر منصة مظلتي”.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، يعد هذا البرنامج من أهم المبادرات التي تركز الحكومة العراقية على تقديمها للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتوفير الدعم المالي اللازم لهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” العراقية عن نشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة في الساعات القادمة، وذلك عبر منصة “مظلتي” التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين العراقيين، تعتبر هذه المنصة من أهم المنصات الرسمية التي تسعى لدعم الشباب في مشاريعهم وأفكارهم وسط التحديات الاقتصادية الراهنة، يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار برنامج “الرعاية الاجتماعية” في العراق.

تحديد الوجبة التي ترغب في “الاستعلام” عنها.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بدقة وصحة في الحقول المخصصة.

الضغط على زر الاستعلام لمعرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على الدعم في الرعاية الاجتماعية 2024

وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق.

ينبغي أن يكون لدى المتقدم “حساب بنكي” فعال.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي أصول ذات قيمة كبيرة مسجلة باسمه.

يلزم ألا يكون المتقدم “موظفًا” في أي مؤسسة حكومية.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة العراقية عن الوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه المستندات ما يلي: