اطمن على نتيجتك .. خطوات استخراج نتائج البيام 2024 بالجزائر 

خلال هذه الأيام والساعات أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن توفير رابط رسمي لاستخراج نتائج البيام 2024، من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب في حال الاستعلام عن نتائجهم، خاصة بعد تأجيل موعد إطلاق النتيجة لعدم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، حيث تحتاج هذه المرحلة للتصحيح الدقيق وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات دون ظلم لأحد، وأشارت الوزارة أنه في حال الانتهاء من عملية التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة مباشرة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، وفيما يلي خلال السطور التالية سنتعرف على خطوات استخراج نتائج البيام بالجزائر 2024.

خطوات استخراج نتائج البيام 2024 بالجزائر

كثير من أولياء الأمور والطلاب يريدون معرفة خطوات استخراج نتائج البيام هذا العام، ونظرًا لرغبتهم الملحة في معرفة هذا الأمر، توفر الحكومة الجزائرية رابط مباشر ورسمي للاستعلام به عن النتيجة دون بذل مجهود أو توتر، وذلك يتم من خلال اتباع ما يلي:

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان الوطني الجزائري.

ثانياً قم بتسجيل الدخول بتدوين اسم المستخدم، وكلمة المرور، والبريد الإلكتروني الشخصي.

ثالثاً قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية بالموقع، ثم الضغط على خيار “كشف نتائج بيام الجزائر 2024”.

رابعاً قم بإدخال الرقم الإكتتابي الخاص بالطالب، وكتابة اسم المحافظة التابع لها الطالب، وكذلك اسم الطالب رباعي.

خامساً يتم الضغط على أيقونة “عرض النتائج”.

سادسا في حالة ظهور النتيجة، تستطيع تحميل النتائج إلى هاتفك الخاص، من خلال الضغط على أيقونة “تحميل الملف PDF”.

متى موعد إعلان نتائج البيام 2024 في الجزائر؟

من المتوقع أن تظهر نتيجة البيام الدور الأول لهذا العام خلال أيام قليلة، فحتى تلك اللحظة لم تقم وزارة التربية الجزائرية بالإعلان عن موعد صدور النتائج ولكنها اكدت على استمرارية عمليات التصحيح وأنها ما زالت الى الآن قائمة بهدف حصول كل طالب وطالبة على حقها من الدرجات، لذلك وفرت الوزارة نخبة متخصصة لتصحيح أوراق الاختبارات في كافة محافظات الجزائر، تجنباً لحدوث أي خطأ في رصد الدرجات، بهدف ألا يتعرض أي طالب لظلم في رصد درجاته.