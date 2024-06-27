رابط results.mlazemna.. استخراج نتائج الثالث المتوسط دور اول بالعراق 2024 بالرقم الامتحاني pdf

استخراج نتائج الثالث المتوسط دور اول بالعراق 2024 في محافظة ذي قار من خلال الموقع الوزاري، حيث سيتم نشر نتائج جميع الطلاب في جميع مناطق ومدن العراق اكتملت امتحانات الطلاب في جميع مديريات التربية على مستوى البلاد وانتهت الجلسات الامتحانية في الأربعاء الماضي الخامس من يونيو الجاري، أدارت وزارة التربية جميع جوانب الدعم اللوجستي للطلاب خلال فترة الامتحانات لضمان توفير الراحة اللازمة لهم.

استخراج نتائج الثالث المتوسط دور اول بالعراق 2024

من المقرر أن تتاح نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2024 في محافظة ذي قار عبر إعلان من وزارة التربية العراقية مباشرة، حيث سيتم نشر النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي وليس من خلال مديرية التربية في المحافظة، كما هو معمول به في السابق، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على أسمائهم بمجرد ظهور النتائج وتتضمن الإعلانات الرسمية أيضا تفاصيل حول الطلاب العشرة الأوائل على مستوى محافظة ذي قار وعلى مستوى العراق بأكمله.

رابط نتائج الثالث المتوسط دور اول بالعراق

بدء استخراج نتائج الثالث المتوسط دور اول بالعراق 2024 في ذي قار يمكن الآن استخدام الخطوات التالية:

زيارة موقع نتائجنا. إدخال كود التحقق المطلوب بدقة في الحقل المخصص. النقر على خيار نتائج الثالث المتوسط من القائمة المتاحة. اختيار الدور الأول من القائمة المنسدلة للبحث عن النتائج. إدخال بياناتك الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم المقعد كما هو محدد. النقر على زر “استعلام” لعرض نتائجك الخاصة بشكل كامل ودقيق.

تتوفر هذه الخطوات لجميع الطلاب الذين يرغبون في الاطلاع على نتائجهم بعد اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق من قبل وزارة التربية العراقية، تأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتسهيل وتيسير الوصول إلى المعلومات التعليمية الضرورية للطلاب وأولياء الأمور.