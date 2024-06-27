هل تصل ل 4 ساعات

هل تصل لـ 4 ساعات.. الكهرباء تكشف عن حقيقة زيادة مدة تخفيف الأحمال

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأنه صدرت تعليمات جديدة في الساعة العاشرة مساء أمس بتنفيذ مرحلة ثانية من تخفيف الأحمال، حيث سيتم قطع التيار الكهربائي لساعة إضافية في بعض المناطق، وبموجب هذه التعليمات سيصل عدد ساعات فصل الكهرباء إلى أربع ساعات أو أقل بقليل، وأوضح المصدر أن التعليمات واضحة بأن فترة فصل وتوصيل الكهرباء ستكون لمدة ثلاث ساعات مما يعني ساعة إضافية مقارنة بالسابق، كما أشار إلى أن مركز التحكم الرئيسي يرسل هذه التعليمات في لحظة التنفيذ نفسها.

حقيقة زيادة مدة تخفيف الأحمال

وأكد المصدر أن هذه التدابير تأتي في إطار استمرار تخفيف الأحمال لثلاث ساعات يوميا، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية اليوم على أن يتم استئناف فصل الكهرباء لمدة ساعتين يوميا بعد ذلك، والموجة الحارة الشديدة جعلت الأوضاع صعبة للغاية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة الذي زاد من استخدام التكييفات مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء وبالتالي الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل محطات توليد الطاقة، هذا التزايد في الاستهلاك أدى إلى صعوبات في توفير تلك الكميات الضرورية مما أدى إلى انقطاع متكرر ومتزايد للكهرباء، قد يصل إلى ثلاث ساعات في اليوم خلال أغلب أيام فصل الصيف.

المدن والوحدات المستثناة من تخفيف الأحمال

استثنت وزارة الكهرباء بعض المدن الساحلية ومناطق المصيف من جدول تقليص الأحمال، كما استثنت بعض الوحدات وهي كالتالي: