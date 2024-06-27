طريقة عمل الكريب الناجح في المنزل بنفس مذاق وقوام وحشوة الجاهز

يعد الكريب من ألذ وأشهى السندوتشات ذات الحشوات والمذاقات المختلفة، حيث يوجد الكريب الحلو والكريب الحادق، ويتكون الكريب الحلو من حشوة العسل والشيكولاته والموز والكراميل، بينما يتكون الكريب الحادق من حشوة الجبنة والدجاج واللحوم والخضروات، ولتحضير عجينة الكريب في المنزل لابد من اتباع خطوات دقيقة للحصول على القوام المضبوط والطعم الشهي.

مقادير عمل الكريب في المنزل

ترغب ربة المنزل دوماً في استبدال الأكل الجاهز بوجبات نظيفه مضمونة يتم تحضيرها في المنزل، ونظرا لوجود إقبال وتهافت من الأبناء على شراء الكريب، نجد بحث واهتمام من ربة المنزل في معرفة المقادير الدقيقة لتحضير ذلك السندوتش في المنزل بنفس المذاق الجاهز، حيث تتطلب الوصفة المقادير التالية:

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن كامل الدسم.

10 جرام سكر أبيض ناعم.

2 بيضة متوسطة الحجم.

رشة من الفانيليا.

15 مل زبدة طعام.

رشة ملح.

طريقة عمل الكريب في المنزل

فيما يلي نوضح مقادير تحضير عجينة الكريب في المنزل لاستبدال الجاهز بعجينة ناجحة ومضمونة يتم تحضيرها في المنزل: