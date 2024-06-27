طريقة عمل بيتي فور العشر دقائق بالكوب المعياري في المنزل وبأبسط المكونات وأسهل الخطوات 

يعد بيتي فور العشر دقائق واحد من أشهي المخبوزات التي تتمكن ربة المنزل الماهرة من تحضيرها في وقت قياسي، حيث يتم تقديم البيتي فور على وجبة الإفطار والعشاء مع المشروب الساخن أو العصير، أو يتم تقديمه للضيوف، ويتمتع ذلك البسكويت بمذاق مقرمش يذوب في الفم ولون ذهبي فاتح للشهية.

مقادير عمل بيتي فور العشر دقائق

يمكن تحضير بيتي فور العشر دقائق من خلال تجهيز مكونات دقيقة، حيث تفضل ربة المنزل معرفة المقادير بالكوب المعياري ليتم تطبيق الوصفة بشكل دقيق ويصبح نجاحها مضمون:

2 كوب من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

كوب من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

بيضة متوسطة الحجم.

رشة الملح.

ظرف فانيليا.

مربى أو شيكولاتة مذابة لحشو البيتي فور.

طريقة عمل بيتي فور العشر دقائق

للحصول على عبوة من ذلك البيتي فور المقرمش يتم اتباع الخطوات التالية: