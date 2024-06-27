طريقة عمل أصابع البسكويت بالشيكولاتة في المنزل للضيافة واحتفالات أعياد الميلاد

تعد أصابع البسكويت بالشيكولاتة واحدة من أشهى الأطباق التي يتم تقديمها للضيوف في أعياد الميلاد والاحتفالات والمناسبات، حيث تتكون تلك الأصابع من بسكويت هش ومقرمش مغلف بطبقة قوية من الشيكولاتة من النوع المفضل ليستمتع من يتذوقها بطعم ومذاق مذهل ورائع يجعل هناك إقبال وتهافت على تناول تلك الأصابع إصبع تلو الآخر من قبل الكبار والصغار.

مقادير عمل أصابع البسكويت بالشيكولاتة

يمكن تجهيز وتحضير أصابع البسكويت بالشيكولاتة من خلال تحضير عدة مكونات، وتتمثل تلك المكونات في:

400 جرام من الدقيق الأبيض.

3 جرام ملح طعام.

125 مل من الزبدة.

200 جرام سكر بودر.

بيضة متوسطة الحجم.

10 جرام بيكنج بودر.

10 جرام حليب بودر.

5 جرام نشا طعام.

200 مل حليب سابق الغليان.

مقادير صوص الشيكولاتة

200 مل زبدة.

200 مل حليب.

100 حرام سكر.

200 جرام مكعبات شيكولاته.

30 جرام كاكاو غير محلي.

طريقة عمل أصابع البسكويت بالشيكولاتة

يتم تحضير الوصفة من خلال التالي: