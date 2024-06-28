“ضيافة أفخم الفنادق”طريقة عمل كيك الشاي في المنزل الهشة المرتفعة لإفطار شهي

تعد كيكة الشاي واحدة من أشهى وألذ انواع الكيك سهل التحضير في المنزل كالجاهز تماما، ويتقدم تقديم ذلك الكيك مع العصير أو المشروب المفضل للاستمتاع بوجبة صباحية خفيفة ومشبعة، كما يمكن تقديم الكيك بين الوجبات أو على وجبة العشاء حيث يتسم بأنه هش ولذيذ وسهل الهضم.

مقادير عمل كيك الشاي

يمكن تحضير كيك الشاي في المنزل بكل سهولة واستبدال شراء الكيك الجاهز بذلك الطازج المضمون من حيث الجودة في المنزل من خلال تجهيز المقادير التالية:

800 جرام دقيق أبيض خاص بالمخبوزات.

2 بيضة متوسطة الحجم.

200 جرام سكر أبيض ناعم.

100 مل زيت طعام.

200 مل حليب سابق الغليان.

ظرف فانيليا.

ظرف بيكنج بودر.

طريقة عمل كيك الشاي في المنزل

بعد تجهيز المكونات السابقة نفس المعيار، يتم اتباع الخطوات التالي توضيحها للحصول على الكيك ذو المذاق الهش: