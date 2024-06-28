طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية في المنزل بتتبيلة رائعة ومذاق شهي لا يقاوم

تعد أجنحة الدجاج المشوية من الأطباق التي يستمتع بها الكبار والصغار نظرا للتتبيلة الرائعة التي تكسب ذلك الطبق مذاق مميز، وبسهولة يمكن تحضير ذلك الطبق لأفراد الأسرة كالجاهز تماما من حيث الطعم، حيث أن السر في المذاق الجيد هي البهارات المستخدمة في تتبيل الأجنحة والتي يتم توضيحها كاملة من خلال الفقرات التالية.

مقادير عمل أجنحة الدجاج المشوية في المنزل

فيما يلي نوضح مقادير تحضير الوصفة في المنزل بجودة عالية ومذاق مضمون:

كيلو جرام من أجنحة الدجاج.

بصلة متوسطة الحجم.

10 جرام من صلصة الطماطم.

5 فصوص ثوم.

5 جرام قرفة.

5 جرام ملح.

5 جرام زعتر.

5 جرام فلفل أسود ناعم.

5 جرام بابريكا.

10 جرام عسل.

60 مل زيت.

15 مل عصير ليمون.

نقطتين من خل الطعام.

طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية في المنزل

يمكن تحضير تلك الأجنحة المتبلة وتقديمها مع طبق الطحينة والسلطات والبطاطس المقلية من خلال اتباع الخطوات التالية: