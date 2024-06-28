طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل هش ومقرمش مثل الجاهز 

بسكويت الزبدة هو واحد من أصناف البسكويت شهية المذاق التي يحبها الكبار والصغار ويتم تناوله مع المشروب الساخن، ويتكون ذلك البسكويت من نكهة الزبدة الغنية ذات المذاق الجيد في الحلويات والمخبوزات والمعجنات، وتتمكن ربة المنزل بمهارة شديدة من تحضير ذلك البسكويت بكمية كبيرة وبقوام ناجح دون أن تستغرق الكثير من الوقت والجهد.

مقادير عمل بسكويت الزبدة في المنزل

يمكن تحضير بسكويت الزبدة من خلال تجهيز مقادير محددة، تتمثل في:

125 جرام من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.

200 جرام سكر بودر.

3 كوب دقيق أبيض.

2 بيضة متوسطة الحجم.

رشة من الملح.

10 جرام حليب بودرة.

ظرف فانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل

يتم تحضير قطع البسكويت شهية المذاق من خلال اتباع الخطوات التالية: