طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل هش ومقرمش مثل الجاهز 

بسكويت الزبدة هو واحد من أصناف البسكويت شهية المذاق التي يحبها الكبار والصغار ويتم تناوله مع المشروب الساخن، ويتكون ذلك البسكويت من نكهة الزبدة الغنية ذات المذاق الجيد في الحلويات والمخبوزات والمعجنات، وتتمكن ربة المنزل بمهارة شديدة من تحضير ذلك البسكويت بكمية كبيرة وبقوام ناجح دون أن تستغرق الكثير من الوقت والجهد.
مقادير عمل بسكويت الزبدة في المنزل
يمكن تحضير بسكويت الزبدة من خلال تجهيز مقادير محددة، تتمثل في:
- 125 جرام من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.
- 200 جرام سكر بودر.
- 3 كوب دقيق أبيض.
- 2 بيضة متوسطة الحجم.
- رشة من الملح.
- 10 جرام حليب بودرة.
- ظرف فانيليا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
طريقة عمل بسكويت الزبدة في المنزل
يتم تحضير قطع البسكويت شهية المذاق من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في العجان الكهربائي يتم خفق الزبدة مع السكر حتى الحصول على اللون الفاتح.
- إضافة البيض بشكل تدريجي.
- إضافة الفانيليا.
- بشكل تدريجي يتم إضافة الحليب.
- بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر والدقيق المنخول مسبقا ثم البدء في العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة ولينة يسهل تشكيلها.
- استخدام القمع في تشكيل العجينة بالشكل المرغوب به في صنع قطع البسكويت.
- رص البسكويت على صاج الفرن وذلك بعد وضع ورقة من الزبدة.
- خبز البسكويت على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- بعد ربع ساعة يتم اختبار التسوية.
- تشغيل الشواية لمدة ثواني.
- رفع البسكويت ووضعه في عبوة محكمة الغلق للحفاظ على الطعم المقرمش.
- من الممكن تزيين البسكويت بالشوكولاته المذابة أو المكسرات.
- يحرص البسكويت في طبق التقديم.