طريقة عمل بسبوسة ال 10 دقائق بدون بيض ولاطحين وبمذاق شهي لا يقاوم

تعد البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية على الاطلاق، حيث يتهافت الجميع على تناولها قطعة تلو الأخرى للاستمتاع كبير، وهي من الحلويات التي يعتمد تحضيرها على توافر الشربات التحكم في المذاق الخاص بها، ويتم تقديم البسبوسة في الأعياد والمناسبات والاحتفالات كما يسهل تحضيرها في المنزل من خلال خطوات محددة نقوم بتوضيحها في الفقرات التالية.

مقادير عمل بسبوسة ال 10 دقائق

تتمثل مقادير البسبوسة فيما يلي:

كوب من الحليب سابق الغليان.

عبوة من الزبادي.

كوب من الزيت.

400 جرام من السميد.

200 جرام جوز الهند.

200 جرام من السكر.

10 جرام بيكنج باودر.

مقادير الشربات

2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير ليمون.

طريقة عمل بسبوسة ال 10 دقائق

فيما يلي نوضح أسهل الخطوات التي من خلالها يتم تحضير صينية من البسبوسة اللذيذة في المنزل بخطوات مضمونة: