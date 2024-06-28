طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة في المنزل بقوام ناجح ومضمون 

تعد البيتزا واحدة من أفضل المعجنات التي يحبها الكبار والصغار ويطلبوها بشكل دائم من الأمهات، كما تقدم تلك البيتزا في المناسبات والأعياد ميلاد، وتتعدد حشوات البيتزا لإكساب الطعم المزيد من الجودة والرضا والقبول، فهناك بيتزا الجبن وبيتزا الدجاج وبيتزا اللحوم وجميعهم يتم تحضيرها في المنزل بجودة ونضافة وطعم مضمون وذلك فقط بمجرد نجاح تحضير العجينة تاني تعد السر في الحصول على المذاق الشهي.
مقادير عمل عجينة البيتزا الهشة في المنزل
فيما يلي نوضح مقادير تحضير البيتزا الشهية في المنزل بمذاق جيد ومقبول وبقوام هش وناجح:
- 3 كوب دقيق أبيض.
- 10 جرام خميرة طعام.
- 120 مل لبن كامل الدسم سابق الغليان.
- 60 مل زيت.
- عبوة زبادي.
- 5 جرام سكر أبيض ناعم.
- 5 جرام بيكنج بودر.
- رشة من محسن الخبز.
طريقة عجينة البيتزا الهشة في المنزل
يمكن تحضير عجينة البيتزا الهشة الشهية الناجحة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في العجان الكهربائي يتم وضع الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والبيكنج بودر وأيضاً محسن الخبز.
- بعد ذلك يتم إضافة الزيت والحليب والزبادي.
- يتم العجن باستخدام العجانة الكهربائية حتى الحصول على عجينة متماسكة لا تلتصق.
- ترك العجينة جانبا إلا أن يتضاعف حجمها وهذا مؤشر لنجاح تفاعل الخميرة.
- بعد ذلك يتم فرد العجينة في صينية ذات مقاس مناسب وحوافز قصيرة مع رش الصينية بطبقة من الدقيق البسيط.
- تترك العجينة حتى ترتاح مرة أخرى.
- بعد ذلك يتم وضع الحشوة المفضلة على سطح العجينة.
- تدخل البيتزا الفرن لمدة 15 دقيقة.
- تقدم ساخنة مع الكاتشب والصوص المفضل.