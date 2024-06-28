طريقة عمل بهارات البطاطس المقلية في المنزل بطعم ينافس الجاهز من المطاعم

تعد بهارات البطاطس المقلية هي السر في الحصول على المذاق الشهي لأصابع البطاطس المقلية، حيث تضفي تلك البهارات طعم مذهل لذلك الطبق المحبب من قبل الكبار والصغار والذي يكثر الطلب والإقبال على تناوله بشكل دائم في جميع الأوقات وإلى جانب الوجبات والأطباق الرئيسية.

مقادير عمل بهارات البطاطس المقلية في المنزل

يمكن تحضير بهارات البطاطس المقلية من خلال تجهيز المكونات التالية والاحتفاظ بها في برطمان زجاجي نظيف ويتم استخدامها للعديد من المرات في تتبيل أصابع البطاطس المقلية:

10 جرام كاري.

10 جرام بابريكا مدخنة.

10 جرام بصل بودر.

10 جرام توم بودر.

10 جرام ملح طعام.

5 جرام فلفل أسود مطحون.

5 جرام كمون مطحون.

5 جرام كسبرة مطحونة.

طريقة عمل بهارات البطاطس المقلية في المنزل

فيما يلي نوضح جميع الخطوات المطلوبة لتحضير عبوة من بهارات البطاطس الجاهزة ويتم استخدامها بمجرد تحمير البطاطس الساخنة لإضافة طعم مميز ومقبول وفاتح للشهية، حيث يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية: