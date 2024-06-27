“حمل اسمك PDF مظلتـــــي spa.gov.iq”.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وتعد مبادرة الرعاية الاجتماعية احدى مبادرات حكومة العراق، وذلك بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة لهم، وفي هذا الصدد دعونا نتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق تابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الالكترونية

تسجيل دخول الي المنصة.

الانتقال إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم بتدوين البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة له.

قم باختيار رقم الوجبة وحدد المحافظة التي يقيم بها المستفيد.

خلال لحظات سيتم عرض كشوفات الاسماء أمامك.

يمكنك تحميل الملف بصيغة pdf.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2024

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق وتتمثل الشروط في النقاط الآتية:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم بالعراق إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم ليس له عمل حكومي.

يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي فعال.

لا يكون لدى المتقدم أي أصول كبيرة مسجلة باسمه.

يجب أن يترواح عمر المتقدم للدعم ما بين 18 عام حتى عمر 60 عام.

بينما يجب أن يكون عمر المتقدمة ما بين 15 عام حتى عمر 55 عام للحصول على الدعم.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2024؟

هناك بعض المستندات يجب إحضارها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي كما يلي: