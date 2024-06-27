خطوات سداد الغرامات المرورية إلكترونياً عبر منصة أور 1445 .. المرور العراقية توضح التفاصيل 

في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين حيث أعلنت مديرية المرور العراقية عن إمكانية سداد الغرامات المرورية إلكترونيا عبر منصة أور هذه الخطوة تأتي في سياق التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيقه بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتبسيط العمليات المتعلقة بالمخالفات المرورية حيث أن منصة أور تمثل حلا حديثا ومبتكرا يتيح للمواطنين دفع غرامات المرورية بسرعة وسهولة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور .

خطوات سداد الغرامات المرورية

أوضحت مديرية المرور العراقية خطوات سداد الغرامات المرورية إلكترونيا عبر منصة أور وذلك لتسهيل عملية الدفع على المواطنين وتوفير الوقت والجهد فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لسداد الغرامات المرورية إلكترونيا عبر منصة أور:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور من خلال الرابط الإلكتروني المخصص.

إذا كان لديك حساب بالفعل قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.

إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة مثل الاسم رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بعد تسجيل الدخول انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة سداد الغرامات المرورية.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم المركبة، ورقم الهوية الوطنية أو أي معلومات أخرى مطلوبة للتحقق من الغرامة.

ستظهر لك قائمة الغرامات المرورية المستحقة على مركبتك.

قم بمراجعة التفاصيل وتأكد من صحتها.

اختر الطريقة المناسبة لك للدفع الإلكتروني مثل البطاقة الائتمانية، الفيزا، أو وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى المتاحة.

أدخل تفاصيل الدفع وأكمل عملية السداد.

بعد إتمام الدفع ستصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية تؤكد سداد الغرامة بنجاح.

تأكد من حفظ إيصال الدفع الإلكتروني كدليل على سداد الغرامة.

شروط دفع مخالفات المرورية بالعراق 2024

كشفت مديرية المرور عن عدد من الشروط الواجب توافرها عند تسديد غرامة المرور وذلك لتجنب مواجهة أي مشكلات. ومن بين هذه الشروط: