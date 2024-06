“إضافة التشويق والإثارة” أين تجد مخالب الوحش لعبة Elden Ring Shadow of the Erdtree وخطوات التحميل

تعد مخالب الوحش لعبة Elden Ring Shadow of the Erdtree من الألعاب المنتشرة هذه الفترة والتي تزايد البحث عن كيفية تحميلها ولعبها، وقد أكدت شركة From Software أن لعبة Elden Ring Shadow of the Erdtree تعد من أكثر الألعاب المليئة بالكثير من الأسلحة والتي قد تظهر لأول مرة في هذا النطاق، حيث تم تقديم أكثر من ثمانية أنواع حديثة من الأسلحة، وما يعادل من 100 سلاح جديد وسنوضحها في مقال اليوم.

مخالب الوحش لعبة Elden Ring Shadow of the Erdtree

تعتبر لعبة Elden Ring من أكثر الألعاب بروزاً في هذه الآونة الحالية حيث حققت شهرة كبيرة وذلك منذ أن تم إصدارها بعام 2019، فهي تجمع بين الأكشن وتقمص الأدوار بعالم مفتوح وملئ بالتفاصيل، ولذا قامت شركة From Software بعمل توسعة جديدة وتعرف باسم Shadow of the Erdtree، وسوف يتم تقديم الكثير من المغامرات الحديثة والكثير من العمق.

تم إضافة بعض الأسلحة الجديدة في التوسعة الجديدة من لعبة Elden Ring Shadow of the Erdtree مثل أسلحة ملكية بشكل نسبي كالسيف الياباني الكبير الحجم، والسيف المعكوس، كما يوجد بعض خناجر الرمي وكافة هذه الأسلحة تعد أسلحة قابلة للرمي، كما يوجد سلاح يعرف بإسم The Backhand Blade وهو عبارة عن سيفين ويمكن استخدامه في ضرب العدو من جهتين في ذات الوقت.

أين تجد مخلب Logur’s Beast Claw في Shadow of the Erdtree

في إلدن رينج، أحد متطلبات الدخول إلى عالم ظل إردتري هو قتل زعيم موج، سيد الدم. ثم تتوجه إلى اليد البارزة من الشرنقة وهي يد “ميكيلا”، عندما تلمس يد “ميكيلا” بعد قتل “موج، سيد الدم”، ستدخل إلى Shadow of the Erdtree وستجد نفسك في كهف، بعد الخروج من هذا الكهف، سيكون أول موقع نعمة ستجده هو سهل القبور.

اجعل الكهف خلفك وموقع النعمة أمامك، ادخل الغابة على يمينك وامضِ قدمًا قليلًا، بعد فترة قصيرة جدًا، سيظهر لك شخص غير قابل للعب اسمه لوجور، مخلب الوحش، بعد أن تهزم لوجور، مخلب الوحش، ستحصل على مخلبه كمكافأة.

يمكن ترقية مخلب الوحش لوجور باستخدام أحجار الحدادة وتوسيع نطاقه باستخدام القوة (D) والبراعة (D). لوجور، مخلب الوحش هو عدو قوي يمكن أن يعاقبك بشدة على خطأ واحد، لذا يجب أن تكون أكثر حذرًا عند قتاله ولا تكن جشعًا أبدًا.

يمكنه استخدام 2 أو 3 قوارير من الدموع القرمزية أثناء المعركة، إذا كنت واثقًا، يمكنك رمي سكين عليه عندما يحاول إعادة ملء صحته لمنعه من التجدد، ومع ذلك، احذر ك من أن تتعرض لسلسلة هجمات الكومبو الخاصة به لأنه قد يقتلك بها على الفور.

تحميل لعبة Elden Ring Shadow of the Erdtree

يتم تنزيل لعبة Elden Ring Shadow of the Erdtree على جهاز الكمبيوتر فقط ويلزم توافر بعض المتطلبات حتى يتم تنزيل هذه اللعبة وهذه المتطلبات خاصة بجهاز الكمبيوتر وهي كما يلي: